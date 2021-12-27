Леонтьев о победе во Владивостоке: Рвемся в плей-офф — это и сыграло свою роль

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев в прямом эфире «Матч ТВ» прокомментировал победу во Владивостоке над «Адмиралом» (4:2), подчеркнув важность победы.

Леонтьев упомянул, что команда сделала выводы после поражения во Владивостоке позавчера. «Мы работаем перед каждой игрой, разбираем, что получилось, а что нет в предыдущем поединке, когда мы проиграли „Адмиралу“ (2:3), как и соперник тоже. Было желание и настрой у хозяев, но нам очки нужнее, мы рвемся в плей-офф, это обстоятельство и сыграло свою роль», – сказал специалист.

Наставник посчитал ключевым моментом вторую шайбу гостей в большинстве.«Парни бились, пластались. Перед третьим периодом я сказал ребятам слова ободрения и поддержки, веры в себя. Ключевым моментом стала наша вторая шайба, заброшенная после того, как мы пропустили в формате „три на пять“. Быстро вернулись в игру и продолжили гнуть свою линию», – резюмировал Леонтьев.