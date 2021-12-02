Леонтьев о неудаче в матче с «Куньлунем»: Это не тот результат, которого мы ожидали

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал клубной пресс-службе гостевое поражение от «Куньлуня». Напомним, в очередном матче чемпионата КХЛ в подмосковных Мытищах нижнекамцы уступили сопернику со счетом 1:2.

«Это не тот результат, которого мы ожидали. В первом и втором периодах много удалений. У нас за матч 12 минут штрафа, а у соперника — две минуты», — отметил специалист.

По его словам, команда могла спасти ситуацию в третьем периоде.

«Было очень много голевых моментов, но не смогли взломать оборону. Очень обидное, досадное поражение», — резюмировал Леонтьев.