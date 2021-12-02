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Спорт
2 декабря 2021  23:00

Леонтьев о неудаче в матче с «Куньлунем»: Это не тот результат, которого мы ожидали

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал клубной пресс-службе гостевое поражение от «Куньлуня». Напомним, в очередном матче чемпионата КХЛ в подмосковных Мытищах нижнекамцы уступили сопернику со счетом 1:2. 

«Это не тот результат, которого мы ожидали. В первом и втором периодах много удалений. У нас за матч 12 минут штрафа, а у соперника — две минуты», — отметил специалист. 

По его словам, команда могла спасти ситуацию в третьем периоде. 

«Было очень много голевых моментов, но не смогли взломать оборону. Очень обидное, досадное поражение», — резюмировал Леонтьев.

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