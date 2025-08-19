Леонова поделилась мыслями о Дине Хуснутдиновой после перехода к Этери Тутберидзе

Фото: fsrussia.ru

Серебряная призерка чемпионата мира и участница Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Алена Леонова в беседе с «ТИ-Спорт» поделилась мыслями о восходящей звездочке фигурного катания Дине Хуснутдиновой. Фигуристка перешла в школу к Этери Тутберидзе.

«Тройной аксель? Я думаю, что особо-то никого не удивишь. Но главное не то, что ты делаешь сейчас, а чтобы у тебя были перспективы на будущее, чтобы ты сохранил эти элементы до взрослого уровня, чтобы не травмировался. Самое главное для юниоров сейчас – это не травмироваться и донести то, что у них сейчас есть, на взрослый уровень.

Задача у нее, как и у всех, – кататься чисто и стабильно. Потому что прыжковый контент у топ-5 юниорок – он у всех с четверными ультра-си-элементами. Поэтому там будет серьезная конкуренция. Все плюс-минус одинаково прыгают, но у кого нервы более крепкие, тот и выдержит в этой борьбе», – заявила в разговоре с «ТИ-Спорт» Алена Леонова.

Также Леонова отметила, что сравнивать Хуснутдинову с другими ученицами Этери Тутберидзе, Алиной Загитовой или Камилой Валиевой, пока очень рано. Она усомнилась, что Дина сможет добраться до уровня предшественниц.

«Для меня Камила Валиева – это фигуристка одна на миллион, поэтому вряд ли повторит ее путь. Не говоря уже о Загитовой. Это уникальные спортсменки, которые были рождены чемпионками.

Данные есть – здорово! Но пока что, кроме того, что она из Казани и с тройными, ничего о ней выдающегося не скажешь. Например, про Камилу Валиеву можно сказать, что она поцелована Богом. Что у нее есть все, чтобы быть олимпийской чемпионкой. Там и вторая оценка сумасшедшая, и какие у нее в принципе сумасшедшие прыжки, и то, что она дошла до Олимпиады и сохранила все.

А здесь мы пока ничего сказать не можем. Мы видим, что здесь и сейчас Хуснутдинова – сильная спортсменка, будет классная конкуренция в группе. А что будет дальше, мы не знаем. Но думаю, если Дина попадает в такую сильную команду, то здесь, конечно, ты хочешь не хочешь будешь стараться расти и предлагать что-то особенное. Вряд ли у нее получится переплюнуть названных девочек или Трусову. Это надо что-то уникальное сделать. Отвечая на ваш вопрос – нет, она не уникум. Она как все девочки, которые в этом возрасте могут это делать. Она будет уникумом только в том случае, если все это донесет до 18 лет», – сказала Леонова.