Леонова о решении ISU не ужесточать смену гражданства: «Это похоже на провокацию»

Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алена Леонова прокомментировала «Татар-информу» решение Международного союза конькобежцев (ISU) не ужесточать правила смены спортивного гражданства и продлить отстранение российских спортсменов от соревнований.

Ранее российская Федерация по фигурному катанию предлагала сделать обязательным согласование с национальными федерациями спортсменок по данному вопросу.

«Если уже и до такого дошло, то это похоже на провокацию. У меня все равно одно мнение, что они наших не сломают. Я уверена, что Трусова, Щербакова и Валиева будут пережидать все это в России и даже не представляю себе другого варианта.

Не хотела бы на эту тему говорить, но выходит, что спорт далеко не вне политики, как бы ни заявлялось обратное. Когда ограничения снимут? Если честно, я никакой информацией не владею, но хотелось бы верить. Хотя, наша федерация не случайно разработала собственные старты. Понятно, что они не заменят международных, но я уверена, что они пройдут на высоком уровне. Я надеюсь, что все наши спортсмены патриоты и не будут прибегать к смене гражданства», — заявила Леонова.

Также она прокомментировала введение возрастного ценза, по которому с сезона 2024/2025 спортсмены младше 17 лет не смогут участвовать во взрослых соревнованиях под эгидой ISU.

«В принципе я положительно оцениваю это решение. Я считаю, что и в 17 лет наши фигуристки будут лучше всех готовы защищать цвета нашей страны. Женское фигурное катание должно быть женским. Сейчас девчонки, которые представляют Россию, уже обладают женственностью и катанием. Но раньше были моменты, когда на лед выходили женщины и дети. Я против такого диссонанса», — считает Леонова.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал об основных решениях на конгрессе ISU в Таиланде.