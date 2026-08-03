Леонова: «Наши юниоры не просто всех выигают, они на голову всех выше будут»

Серебряный призёр чемпионата мира, бронзовый призёр финала Гран-при, участница Олимпийских игр Алена Леонова в беседе с «ТИ-Спортом» оценила предстоящий юниорский этап Гран-при в Сиане. Она выразила уверенность, что российские юниоры будут на голову сильнее своих соперников.

– В августе впервые после многолетнего бана на юниорском Гран-при планируются выступления наших молодых фигуристов. Как считаете, затянувшаяся четырехлетняя изоляция повлияет на 13–15-летних спортсменов, у которых вообще нет опыта на международных аренах?

– Я думаю, что им опыт на международных стартах особо не нужен, потому что у нас в принципе в сборной очень высокая конкуренция. В связи с этим я считаю, что им как раз таки будет легче на международке.

– С судьями не будет проблем, учитывая, что они не знают этих ребят?

– Здесь зависит, как они будут программы исполнять. Ты же не можешь поставить оценку ниже, если они реально хорошо откатают. Не думаю, что будет предвзятое судейство: на что накатают, то и получат.

– У нас юниорский состав, включая ту же Елену Костылеву, сохраняет сложнейший прыжковый набор. Смогут наши девочки с ходу забрать лидирующие позиции у азиатских, американских фигуристок?

– Я думаю, что да. Ну, учитывая набор Лены Костылевой, я думаю, что без сомнения.

– Кто помимо Елены может блеснуть в Сиане?

– За парнями я не особо плотно следила, но в женских у нас есть та же Костылева и наша пара (Полина Шешелева / Егор Карнаухов, – прим. «ТИ-Спорта»). Мне кажется, там не то чтобы они просто выиграли, они на голову всех выше.

– Не считаете, что там опять-таки судейство может быть сначала немножко сдержанным, как на Олимпиаде?

– Да оно не было, кстати, сдержанным на Олимпиаде, я с этим не соглашусь, – сказала Леонова.

Этап Гран-при в Сиане пройдет с 20 по 22 августа 2026 года .