Леонова: Наши мужчины слабее. На международке фигуристы катаются по-другому

Фото: fsrussia.ru

Экс-фигуристка Алена Леонова в интервью с «ТИ-Спортом» поделилась мыслями о российском мужском одиночном катании и шансах россиян на международной арене. Она отметила, что пока российские фигуристы недотягивают по уровню.

– Мы в основном про девочек говорим, а именно у наших парней на международной арене какие шансы, учитывая, что мы видели Гуменника – шестое место. Есть возможность прыгнуть выше этого?

– Если мы берем мужское одиночное и сравниваем его с международным, то я думаю, что как раз таки в программах, в постановках, наверное, все-таки наши ребята пока как будто слабее. Потому что на международных соревнованиях я замечаю, что спортсмены катаются немножко иначе.

– Иначе – лучше?

– Сбалансированность программ какая-то, может быть… Вообще само катание – оно вообще другое. Говорят же про стили, тот же американский стиль катания, японский. Конечно же, это будет очень сложно. Японцы вообще, я считаю, ну очень сильные ребята. Им, возможно, достаточно будет сделать три четверных, не обязательно пять. Им достаточно будет сделать три, но они сделают такие постановки, что больше возьмут второй оценкой.