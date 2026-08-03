Леонова: «Дина Хуснутдинова себя покажет после ухода Петросян от Тутберидзе»

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова, Ольга Ермолина

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова в интервью «ТИ-Спорту» поделилась мыслями об уходе Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе.

– Сейчас в «Хрустальном» активно готовится к продолжению своей карьеры Трусова. Могла ли растущая внутригрупповая конкуренция стать тем самым фактором для ухода Аделии?

– Она же, наоборот, подстегивает. Мы помним времена противостояния Медведева – Загитова. Наоборот, девчонки еще более усиленно работают. Поэтому я считаю, что конкуренция в группе очень важна. И она реально помогает расти спортсмену.

– На кого теперь Этери Тутберидзе сделает ставку – на Двоеглазову, Хуснутдинову, Трусову или кого-то еще?

– Вообще не очень хорошее выражение «делать ставку на кого-то». Мне кажется, абсолютно от всех ждут результаты. И просто всегда радостно, что спортсмены твоей группы выигрывают. Поэтому мне кажется, что здесь никаких ставок быть не может, я думаю, не будет вот потому, что в целом все равно всё зависит от спортсмена, как он будет готов, как он будет выступать.

Двоеглазова залечивает травму, Саша [Трусова] после перерыва. Дина [Хуснутдинова]... если бы спросили меня, например, я бы, наверное, ответила, что Дина… Прошлый первый сезон в ее группе в том году был таким притирочным. Дина здорово где-то каталась, где-то не получилось. Но я думаю, что за лето проведена большая работа, и мне кажется, что эта девочка еще себя покажет, – заявила Леонова.

Отметим, что Аделия Петросян до сих пор не объявила имя нового наставника.