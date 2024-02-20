Леонов: Хотим развивать площадки по типу Фиджитал-центра в Казани по всему Татарстану

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился планами создавать такие типовые площадки, как Фиджитал-центр, открывшийся сегодня в Казани, по всей республике.

«Огромная работа проведена, будет подспорьем для ребят, которые увлечены киберчастью, [стимулом] еще заниматься и классикой, – сказал глава спортивного ведомства. – С точки зрения развития мы хотим такие типовые центры развивать не только в Казани, но и в других городах республики, чтобы это движение захватывало все больше и больше молодежи».

Он назвал символичным то, что первый в Татарстане фиджитал-центр открылся на территории флагманского спортивного вуза республики – Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Леонов отметил большой интерес к данной теме как со стороны спортсменов, так и со стороны зрителей.

«Мы видим большой интерес, большой запрос – как локальный, так и международный, – на тех ребят, которые приезжают в столицу Татарстана на Игры будущего. Видим большой запрос с точки зрения зрительского интереса. Полный аншлаг был вчера на хоккее, и сегодня будет полный аншлаг», – отметил министр.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, в открытии Фиджитал-центра сегодня приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Олег Матыцин. Глава федерального министерства заявил, что ведомство будет рекомендовать другим вузам страны использовать опыт Казани по созданию площадок, объединяющих как кибер-, так и реальный спорт.

С 21 февраля по 3 марта в столице РТ пройдет Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Игры будущего и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.