Леонов – «Татар-информу»: Спорт в Татарстане всегда на слуху – в этом есть ваша заслуга

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поздравил коллектив «Татар-информа» с высоким показателем цитируемости в 2025 году по версии «Медиалогии» и отметил вклад редакции в освещение спортивной жизни республики.

«Для нас „Татар-информ“ – не просто партнер, а надежный и проверенный друг на протяжении многих лет. Благодаря вашей работе ключевые спортивные события, победы наших спортсменов, развитие спортивной инфраструктуры региона всегда остаются в центре общественного внимания. Спорт в Татарстане всегда на слуху – и в этом есть огромная заслуга вашей команды», – отметил министр.

Он пожелал коллективу агентства не останавливаться на достигнутом, смело двигаться только вперед, ставить новые профессиональные рекорды и покорять новые информационные вершины.

«Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо развития спорта в нашей республике», – заключил глава ведомства.

«Татар-информ» возглавил рейтинг цитируемости СМИ Татарстана, подготовленный «Медиалогией» по итогам 2025 года. Информагентство набрало 1863,15 балла – рекордный показатель за всю историю издания.