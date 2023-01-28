Леонов рассказал, что Единые игры Специальной Олимпиады хотят сделать ежегодными

Прошедшие в Казани Единые игры Специальной Олимпиады предполагается сделать ежегодными. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов в передаче «Интервью без галстука» телеканала «Татарстан 24».

«Мы беседовали с Министерством спорта России, чтобы сделать такое мероприятие ежегодным в масштабах нашей страны», — рассказал чиновник, отметив присутствие зрителей практически на всех объектах и «огромное удовлетворение от результатов».

Относительно присутствия представителей Беларуси и отсутствия делегаций из Армении, Казахстана и Кыргызстана Леонов заметил: «Такой не было задачи. Белорусы больше проявили инициативу».

Впрочем, относительно присутствия зарубежных атлетов на предстоящих аналогичных соревнованиях он выразил уверенность, «что не просто можем ожидать [этого], а что это точно будет».

Участие в Единых играх Специальной Олимпиады приняли представители 59 регионов России, а также команда из Беларуси (по оценке Владимира Леонова, «20 либо 25 человек»). Всего в Казани состязались 1565 атлетов под присмотром 426 арбитров и при помощи 878 волонтеров.