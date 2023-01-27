На уровне Олимпийских игр: как Казань провела Единые игры Специальной Олимпиады

В Казани завершились Единые игры Специальной Олимпиады, первые в истории нашей страны как по масштабу, так и по охвату — 18 летних и зимних видов спорта одновременно на 14 первоклассных объектах. Это были самые масштабные соревнования в истории Специальной Олимпиады в России. Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».

Первые в истории нашей страны Единые игры Специальной Олимпиады завершились в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Грамотный выбор

Надо сразу подчеркнуть, что выбор Казани в качестве места проведения Единых игр Специальной Олимпиады был ожидаемым и безальтернативным. Нет в России другого города с такой богатейшей спортивной инфраструктурой, который хоть завтра готов принять зимние Олимпийские игры, а для летней не хватает единственного объекта — велосипедного трека. Да и официально устами министра спорта республики Владимира Леонова об этом уже было сказано.

Нельзя не вспомнить и реакцию Ольги Слуцкер, к слову, мастера спорта по фехтованию и создательницы первого в России фитнес-клуба мирового уровня, президента Специальной Олимпиады в России, от увиденного в Казани два года назад на первых инклюзивных играх в столице Татарстана.

«Я потрясена спортивной инфраструктурой Казани, с которой начала знакомиться вчера. Великолепные спортивные сооружения. Казань действительно является спортивной столицей России. Идеальная подготовка к турниру, что уже вчера увидела в горнолыжном центре «Казань». Сколько же делается для спорта в вашей республике!» – изумлялась она.

Выбор Казани в качестве места проведения Единых игр Специальной Олимпиады был ожидаемым и безальтернативным Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нам не привыкать с блеском проводить у себя соревнования любого ранга с любым количеством участников. Достаточно вспомнить Благодарственное письмо от Международной федерации водных видов спорта (FINA) за прекрасно проведенный чемпионат мира по водным видам спорта.

А с какими яркими эмоциями уезжали из Казани летом 2018 года болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу со всего света. На следующем мундиале в Катаре такой прием только снился любителям футбола.

Здоровье прежде всего

«Мы проживаем очень сложное время, в которое каждый из нас должен осознавать, что есть те, кому еще труднее. Люди с интеллектуальными нарушениями особенно зависимы от гражданского общества, от каждого из нас с вами. Поддерживая тех, кто слабее, человек становится более ответственным по отношению к себе и к своей стране. Инклюзивное общество – это общество взаимопонимания и поддержки друг друга. И мы обязаны сделать так, чтобы граждане нашей страны, которым неоткуда ждать помощи, кроме как от нас, чувствовали стабильную и добрую поддержку. Мы отдаем дань огромного уважения родителям и специалистам, занимающимся с детьми и взрослыми с интеллектуальными нарушениями, всеми возможными силами поддерживая их», – говорила президент Единых игр по программе Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер на церемонии открытия Игр.

Ольга Слуцкер: «Поддерживая тех, кто слабее, человек становится более ответственным по отношению к себе и своей стране» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И надо было видеть счастливые глаза спортсменов, пришедших к финишу неважно каким по счету, — здесь на Единых играх так же работает старый олимпийский принцип: главное не победа, а участие. А некоторые молодые участники наших игр прямо и очень смело говорили о своем желании пробиться на взрослую Олимпиаду!

Думаете, эти ребята ползают по трассе или не умеют стоять на коньках? Ничего подобного. Парни и девушки упорно тренируются, как могут улучшают свои в массе скромные результаты. Но ведь признался же вчера на камеру олимпийский чемпион 2018 года Александр Легков, посол Специальной Олимпиады, как два года назад на таких играх в Казани он рискнул принять участие в беге на снегоступах. Стартовало шесть человек и олимпийский чемпион, а он старался всерьез, пришел в финишу только четвертым!

Александр Легков провел для ребят разминку на снегоступах Фото: specialolympics.ru

У таких игр огромный реабилитационный момент — спортсмены становятся более независимыми

На первом этапе все команды по итогам квалификации были поделены на дивизионы в соответствии со своим уровнем. Равные соревновались с равными в своем дивизионе. В каждом виде соревнований были вручены восемь медалей лучшим, все остальные без исключения спортсмены были награждены поощрительными медалями.

Ведь все ребята должны чувствовать себя равными. У таких игр огромный реабилитационный момент — спортсмены становятся более независимыми, смелыми, менее зависимыми, что очень важно для процесса становления самостоятельной личности, превращающего их из иждивенцев в активных работников. Вот и подумаем теперь, какую роль сыграли Единые игры в Казани с точки зрения оздоровления общества.

В каждом виде соревнований были вручены восемь медалей лучшим Фото: specialolympics.ru

Цифры красноречивы. 1565 спортсменов из 59 регионов России, от Калининграда до Сахалина, два десятка атлетов из братской Белоруссии, 630 официальных лиц, 426 судей, 878 волонтеров. Участники выступили в соревнованиях по бадминтону и юнифайд-бадминтону, баскетболу, бегу на снегоступах, горнолыжному спорту, сноуборду, дзюдо, легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису и юнифайд – настольному теннису, плаванию, волейболу, танцевальному спорту, теннису и юнифайд-теннису, фигурному катанию, флорболу, футзалу, художественной гимнастике и шорт-треку.

«Железобетонные» перспективы: Рустам Минниханов заявил о готовности проводить Игры ежегодно

Как уверенно сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии игр, республика «железобетонно готова проводить Единые игры. «Для нас это очень важно. Мы можем проводить у себя турниры любого уровня, благо спортивная инфраструктура позволяет», – заявил он.

Рустам Минниханов сказал, чья республика «железобетонно» готова проводить Единые игры Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ситуация с международными стартами для наших спортсменов рано или поздно разрешится, значит, будем ждать новых больших стартов в Казани. Соревнования Специальной Олимпиады проходят в 193 странах мира, Россия участвует в них с 1990 года, принимают участие в международных СО около пяти с половиной миллионов человек с ментальными нарушениями. В России таковых участников 128 тысяч человек. В год в нашей стране проводится порядка пяти тысяч соревнований от Якутии до Санкт-Петербурга.

Теперь всем понятно, где лучше всего проводить такие соревнования. К тому же руководство Специальной Олимпиады России постоянно и твердо заявляет об открытом формате наших игр, в которых могут участвовать инклюзивные спортсмены из любой страны.

«Для 1,5 тыс. ребят, которые приехали на Единые игры, это большой вызов. Они показывают, что для спорта нет ограничений» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А накануне помощник Президента России, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин официально подвел итоги казанских Игр, посоветовав губернаторам обратить внимание на работу Татарстана.

«Для 1,5 тыс. ребят, которые приехали на Единые игры, это большой вызов. Они показывают, что для спорта нет ограничений, просто нужно создать условия. Надеемся, что мы примем и международные соревнования. Это движение продолжит получать поддержку в России. Хочу отметить, что на состязания приехали спортсмены из 59 регионов страны. Хочу обратить внимание остальных губернаторов на значимость участия ребят из их регионов в таких мероприятиях», — подчеркнул Левитин.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»