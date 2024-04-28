Леонов призвал татарстанцев провести спортивный уикенд в Казани

Сегодня в 16.00 в казанском Центре хоккея на траве пройдет финал Кубка России. За победу будут бороться команды «Динамо-Ак Барс» и «Динамо-Электросталь». Это событие откроет спортивные выходные с участием команд из Татарстана, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

«Впереди нас ждет спортивный уикенд в Казани, и я призываю всех жителей республики провести выходные с пользой. Например, посетить всей семьей матчи „Динамо-Ак Барса“ и „Рубина“, поддерживая наших спортсменов с трибун», — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Завтра, 29 апреля, эстафету примет волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс». Решающий матч финальной серии плей-офф PARI Суперлиги против «Локомотива» начнется в 17.00 в Центре волейбола.

В этот же день «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» сыграет против «Урала» в рамках 26-тура РПЛ.

Еще одно спортивное событие, которое состоится в понедельник, это встреча команд «Стрела-Ак Барс» и «Локомотив-Пенза». Борьба за Суперкубок России по регби развернется на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске.

Также за пределами Татарстана, в Москве, волейбольный «Зенит-Казань» сыграет в третьем матче финальной серии мужской волейбольной Суперлиги против «Динамо». Матч состоится 30 апреля.