Леонов объяснил размытие лыжно-биатлонной трассы в Мирном стоимостью более 1 млрд рублей

Размытие трассы на лыжно-биатлонной базе в Мирном связано с аномальными дождями в середине июля. Сейчас создана рабочая группа, проходит обследование объекта. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Ближайшую неделю-полторы на базе проходит обследование, могу гарантировать, что в ближайшее время будут приняты проектные решения, все недостатки будут устранены и трасса будет приведена в надлежащее состояние. Верхняя часть уже работает, сейчас вопросы есть только к нижней», — отметил министр.

Он добавил, что проект лыжно-биатлонной трассы очень сложный, и на всех подобных объектах в стране возникают сложности в связи с погодными условиями.

Напомним, что лыжно-биатлонная база в Мирном строилась к зимним играм Специальной Олимпиады, однако соревнования были перенесены. Общая стоимость объекта составляла порядка 1,2 млрд рублей.