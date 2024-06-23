Леонов об Играх БРИКС: Казань задала очень высокую планку

Спортивные игры стран БРИКС в Казани прошли с большим успехом, была поставлена очень высокая планка для Бразилии, которая следующей после России председательствует в объединении. Таким мнением поделился министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Было много сложностей. Проект был абсолютно новым. В рамках БРИКС такого уровня соревнований ещё не проводилось. Как Россия, Татарстан и Казань, мы, задали очень высокую планку. Многие спортсмены сравнивают с Олимпиадой. За этим форматом большое будущее. Только завершили встречу с коллегами из Бразилии, они сказали, что им будет сложно такое повторить, но мы обязательно будем им помогать», — сообщил он.

Министр напомнил, что изначально планировались привлечь к участию в Играх БРИКС в Казани порядка 10 сборных, однако со временем их число выросло до 84. Ещё в Москве пройдут соревнования по брейкингу и акробатическому рок-н-роллу, после чего будут подведены основные итоги соревнований.