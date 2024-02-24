Леонов – о городе «Игр будущего»: Мы хотели создать зону, куда могут попасть все желающие

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о создании в Казани города «Игр будущего».

Напомним, 22-го февраля начал работу город «Игр будущего». Экспозиция расположилась на всей территории выставочного комплекса «Казань Экспо», перед входами в павильоны, где проходят сами соревнования. Для ее посещения не нужно покупать билеты или проходить аккредитацию.

«Наша цель была в том, чтобы создать некую зону, куда могут попасть все желающие. Все-таки билетов было ограниченное количество, и чтобы предоставить людям некий интерактив нам пришла идея создать «Город Игр будущего». Причем важно, что мы получаем от гостей обратную реакцию. Для нас это очень важно», – отметил министр.

Кроме того, Леонов ответил на вопрос о целевой аудитории «Игр будущего».

«Мы видим, что аудитория нашего турнира – очень молодая. Людям старшего поколения сложно все это через себя пропустить. Но для молодежи «Игры будущего» и правда, очень интересны. И, соответственно, публика, которая смотрит турнир на стримах – это, в основном, школьники или студенты», – заявил Леонов.

Первый в истории Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в Казани продлится до 3 марта. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Игры будущего и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.