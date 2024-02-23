Почувствовать себя фиджитал-спортсменом: что подготовил гостям Казани город Игр будущего

Город Игр будущего начал свою работу 22 февраля и будет принимать всех желающих до 3 марта. Экспозиция расположилась по всей длине выставочного комплекса Казань Экспо перед входами в павильоны, где проходят сами соревнования, и для ее посещения не нужно покупать билеты или проходить аккредитацию.

Сам «город» представляет собой современное экспозиционное пространство в формате интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра, так что все гости соревнований могут почувствовать себя фиджитал-спортсменами, а также встретиться и пообщаться со звездами спорта и шоу-бизнеса.

Один из первых стендов выставки, встречающий гостей, - фиджитал мини-гольф. Гостям предлагают сыграть в мини-гольф сначала на приставке, а затем пройти три небольшие физические трассы. «Если говорить о формате турнира, то по правилам сначала проходят лунки на PlayStation, а потом нужно пройти три дорожки», - рассказала «Татар-информу» представитель стенда Алина Саламазова.

Напротив расположился симулятор горнолыжной трассы. Здесь собрана специальная установка, имитирующая лыжи, а перед ней расположен экран с изображением тассы, по которой и предстоит спуститься, стоя на этой установке.

Дальше на экспозиции представлен целый блок различных спортивных дисциплин в формате виртуальной реальности: бокс, фехтование, триатлон и многие другие. По словам представителей стендов, все они пользуются огромным интересом как у детей, так и у их родителей.

«Многие после нескольких попыток начинают интересоваться спортом и спрашивают, где можно позаниматься уже в реальности. То есть сначала играют на компьютере, а затем начинают заниматься уже спортом», - рассказал «Татар-информу» представитель стенда фиджитал-бокса Константин Шаромов.

Еще одним ярким экспонатом выставки стал стенд Российских железных дорог, где гостям предлагается управлять стрелками путей и направлять прибывающие поезда с помощью специального пульта с тумблерами. Отметим, что на стенде также есть комната, имитирующая вагон поезда, где можно окунуться в атмосферу движущегося состава.

На территории всей экспозиции расположились многочисленные фотозоны, где можно сделать памятные фото с первых международных фиджитал-соревнований. Кроме того, по выставке прогуливаются персонажи популярных компьютерных игр, с которыми также можно сфотографироваться и пообщаться.

Добраться до проходящего в МВЦ «Казань Экспо» международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» можно либо на электричке, либо на бесплатных автобусах-шаттлах, которые следуют от станции метро «Проспект Победы». Подробно с расписанием на каждый день можно ознакомиться на сайте турнира.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологический партнер — VK Play. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.

Фотографии © Салавата Камалетдинова, «Татар-информ»