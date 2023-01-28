Леонов о Единых играх Спецолимпиады: Реакция участников — показатель нашей работы

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил проведение в Казани Единых игр Специальной Олимпиады. В передаче «Интервью без галстука» телеканала «Татарстан 24» он обратил внимание на то, что это именно «гуманитарный проект».

«<…> это все-таки инклюзивные игры для людей с интеллектуальными особенностями. Там нет „быстрее, выше, сильнее“ или первого, второго, третьего мест», — напомнил он.

В ответ на реплику ведущего, что на таких мероприятиях всех можно рассматривать как победителей, министр заметил, что «в основном победителями» являются непосредственно участники игр.

Кроме того, Леонов назвал удовлетворенность состязающихся критерием при оценке того, как было организовано событие. «<…> когда мы подводили итоги, я говорил о том, какие у ребят ощущения и отношения к играм. Есть две категории: одни говорят, что хорошо, а другие <…> очень хорошо. Это показатель нашей работы», — подчеркнул глава Минспорта РТ.

Участие в Единых играх Специальной Олимпиады приняли представители 59 регионов России, а также команда из Беларуси — всего 1565 атлетов под присмотром 426 арбитров и при помощи 878 волонтеров.