Леонов: Казань предложат для проведения Игр стран ШОС

Казань готова принять часть мероприятий в рамках Игр стран ШОС. Об этом со ссылкой на главу Минспорта республики Владимира Леонова сообщает ТАСС.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что была достигнута договоренность о проведении спортивных соревнований среди стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества. Однако в каком формате они состоятся и в каком регионе, пока неизвестно.

«В этом направлении тоже будем давать свое предложение, чтобы какую-то часть мероприятий провести в Казани. Может быть, не всю, может быть, разбить на несколько городов», — объяснил Леонов.

Он напомнил, что столица Татарстана обладает большим опытом в проведении крупных международных турниров. Только в 2024 году она приняла и «сделала практически с нуля» Игры будущего и Игры БРИКС.

«Игры будущего вообще проводились впервые. Игры БРИКС в том формате, который мы проводили, тоже прошли впервые. Нам удалось сделать серьезные цифры, привезти сюда большой людской трафик, сделать хорошее количество флагов», — заметил глава Минспорта РТ и обратил внимание, что эти два турнира стали самыми масштабными в стране за последнее время.