Леонов будет участвовать в турнире Вечерней лиги настольного тенниса на ПМЭФ

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов станет участником турнира Вечерней лиги настольного тенниса на ПМЭФ. Об этом он сообщил «Татар-информу» в кулуарах форума.

«Мы находимся на стенде Российского футбольного союза. Общаемся с коллегами. У нас Суперкубок России в Казани 12 июля. Будем принимать «Краснодар» – ЦСКА. Собираем креативную схему, будем много интересного делать помимо футбола», – рассказал министр о работе на ПМЭФ.

Запланированы интересные предматчевые события и мероприятия во время матча, чтобы мероприятие осталось в памяти, пояснил глава Минспорта РТ.

«Хороший большой форум, когда все в одном месте: бизнес-сообщество, политики, спортивная составляющая активная», – добавил Леонов.

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 18 июня в Санкт-Петербурге, он завершится 21 июня. Основные мероприятия деловой программы проходят в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, медведь-айронмен из Башкирии и тень Си Цзиньпина».