Леонид Якунин: Проект с самозанятыми себя оправдал

В Татарстане более 336 тыс. человек зарегистрированы самозанятыми. В 2019 году таких было 6,5 тысяч. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

«Это говорит об эффективности особого налогового режима. Я с самого начала занимался этим вопросом и могу сказать, что проект с самозанятыми себя оправдал», – заявил парламентарий.

По его словам, самозанятые платят небольшие налоги, например, со 100 рублей – 3–4 рубля. Кроме того, для них предусмотрена федеральная и региональная поддержки, а также есть возможность пройти обучение.

«Люди, у которых нет больших финансовых ресурсов, могут получить субсидии на развитие. Все есть для того, чтобы малый бизнес дал ростки и вырос в более крупный. И сегодня есть примеры, когда люди начинали с малого бизнеса, а теперь получают прибыль в 2,4 млн рублей в год», – подчеркнул депутат.

Подробнее об итогах работы Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам в парламенте шестого созыва можно узнать из интервью: «Леонид Якунин: Во время работы парламента 6 созыва ситуация в экономике была неординарной».