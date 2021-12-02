Леонид Якунин: Практика предоставления налоговых льгот в Татарстане себя оправдывает

Практика предоставления налоговых льгот в Татарстане себя оправдывает. Об этом заявил ИА «Татар-информ» председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин в интервью по проекту «12 этаж».

«Посчитали, на какую сумму предоставлены льготы юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, — это 24 млрд рублей. Если отдельно рассматривать по юрлицам, то за 15 лет льготы предоставлены на 15 млрд рублей, а в бюджет поступило 25 млрд рублей», — рассказал депутат.

По словам Якунина, «эффективность налоговых льгот можно четко увидеть по особым экономическим зонам».

«Резиденты уже давно перекрыли суммы тех льгот, которые предоставило Правительство Татарстана. И это позволяет говорить об эффективности таких мер», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что немало налоговых льгот предоставляется и физическим лицам. Например, льгота на имущество, когда облагается налогом только один объект или не облагается один дом или квартира.

«Мы регулярно оцениваем эффективность различного рода льгот и вносим свои корректировки. Пока все льготы эффективны», — заключил он.