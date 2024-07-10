Леонид Якунин пояснил, какую сумму долгов по кредитам могут списать Татарстану

Объем госдолга Татарстана по бюджетным кредитам составляет 109 млрд рублей. Это немного при тех доходах, которые есть у республики, сообщил в интервью «Татар-информу» председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

«Но списанию подлежит не вся сумма. Мы посчитали – чуть более 70 млрд рублей. Из них одну треть мы должны вложить в развитие экономики, инфраструктурные проекты. Тогда две трети задолженности нам спишется. Это приблизительно 50 млрд рублей», – рассказал депутат.

В этом году в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. При этом деньги должны быть направлены на целевые проекты и инфраструктурные инвестиции.

«Остальная сумма, поскольку там казначейские кредиты, в обычном порядке будет погашена. А начнется это с 2025 года», – отметил парламентарий.

По его словам, Татарстан брал кредиты под 0,1% из федерального бюджета. И республика не обращалась за кредитами в коммерческие банки, как другие регионы.

«Я цифры приблизительно знаю – более 2 трлн рублей взято в коммерческих банках. У нас, к счастью, таких долгов нет, благодаря мудрой политике финансовых органов и Правительства Татарстана», – подчеркнул Якунин.

Подробнее об итогах работы Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам в парламенте шестого созыва можно узнать из интервью: «Леонид Якунин: Во время работы парламента 6 созыва ситуация в экономике была неординарной».