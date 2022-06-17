Леонид Слуцкий заявил, что «Рубину» по силам вернуться в Премьер-лигу в первом же сезоне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий по окончании открытой тренировки казанской команды ответил на вопросы журналистов и прокомментировал подготовку к новом сезону Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«По силам ли нам в первый год вернуться в РПЛ? Конечно. Трансферы? У нас есть ограничения по заявке. У нас имеется возможность взять трех игроков и двух иностранцев. Может быть появятся новички, но основную селекцию мы провели», – заявил Слуцкий.

Кроме того, наставник казанцев поделился мнением, касательно легионеров, покинувших «Рубин» этой весной.

«До официально решения ФИФА мы не знаем. Теоретически возможны три варианта: первый – иностранцев признают свободными агентами, второй – дадут им возможность приостановить контракты на какой-то срок и, я думаю, что это будет год, и третий вариант – просто скажут им вернуться после 30-го июня. Какой из них будет – сказать сложно. Но мой прогноз – будет второй вариант и приостановления контрактов продолжатся», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, сегодня, 17 июня, «Рубин» провел открытую тренировку для прессы.

Ранее казанцы опубликовали планы на летний подготовительный период к новому сезону ФНЛ: команда проведет пять контрольных матчей.