Леонид Слуцкий: Хочу напомнить, что мы пропустили меньше всех мячей в чемпионате

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итог игры против «Химок» (1:1) в 5-м туре чемпионата РПЛ.

«В первом тайме играли очень качественно, создавали большое количество моментов. Такой очень простой гол пропустили – просто с длинного выноса, причем понимали, что этот вариант игры будет часто использоваться, тем неожиданнее это было. Считаю, что создали большое количество моментов и по первому тайму заслуживали другого результата. А во втором тайме, к сожалению, уже не смогли сохранить такое качество игры. Было большое количество потерь, проиграли много эпизодов с подбором в центральной зоне и уже игра разбилась на эпизоды. Плюс достаточно сложно – у нас кроме Игнатьева Ивана – не было футболиста в группу атаки, которым можно было усилить [игру]. Та же замена Бакаева – выходит Владислав Игнатьев, который номинально уже давно играет крайнего защитника. Поэтому здесь тоже не хватило, наверное, глубины состава и травмированных игроков, для того, чтобы заменами сохранить уровень игры первого тайма», – рассказал Сдуцкий после матча.

На вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», считает ли главный тренер, что у «Рубина» есть проблемы в центре защиты, так как уже второй матч подряд из-за некоторого отсутствия взаимопонимания у пары Бегич - Уремович команда пропускает голы, Слуцкий ответил: «Я не готов сейчас подробно тактически обсуждать моменты. Но просто хочу напомнить, что мы пропустили меньше всех мячей в чемпионате». (Напомним, что «Рубин» пропустил два гола в пяти матчах).

Слуцкий также подчеркнул, что в данный момент команда ослаблена отсутствием травмированных Джордже Деспотовича и Хвичи Кварацхелии.

«Когда любая команда теряет двоих своих лучших атакующих игроков – ключевого нападающего и самого яркого вингера – и у нас нет такой глубины состава, чтобы у нас было два Деспотовича и два Хварацхелии. Понятно, что мы теряем в качестве, и без Деспотовича нам достаточно тяжело. И если вспомнить прошлый год: когда он получил травму осенью, у нас все было крайне печально. Здесь, по крайней мере – Йевтич [забил], в прошлый раз стандарт пришел нам на помощь. Мы пытаемся компенсировать его потерю, но безусловно очевидно, здесь не надо быть специалистом чтобы понять, что когда у тебя нет основного ударного форварда, который один из лучших в чемпионате, и забил в прошлом сезоне 14 голов, нам тяжеловато мягко говоря», – признался Леонид Слуцкий.