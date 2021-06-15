Леонид Слуцкий: «Рубину» необходимо приобрести аппарат для непрямого массажа сердца

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как пережил новость о футболисте сборной Дании Кристиане Эриксоне, который потерял сознание во время игры против команды Финляндии. Впоследствии выяснилось, что у Эриксона остановилось сердце, игрок пережил клиническую смерть.

«Наблюдал за развитием этой ситуации в прямом эфире, потом много читал и смотрел. Более того, мы сразу стали общаться с докторами «Рубина» о том, что необходимо приобрести аппарат для непрямого массажа сердца. Все безумно сопереживают Кристиану и понимают, что такая вещь может произойти в любой момент, потому что это жизнь. Желаю Эриксену скорейшего выздоровления, это большой спортсмен и большой боец. Надеюсь, все уже хорошо в глобальном плане, а о его возвращении на поле будут решать чуть позже», – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Также наставник «Рубина» оценил игру финской сборной, с которой сборная России сыграет в среду, 16 июня, матч второго тура группового турнира на Евро-2020.

«Финляндия оборонялась — и не могу сказать, что хорошо. Один удар вообще, он же в створ, и он же — гол. Финнам очень сильно повезло, и поэтому не могу сказать, что они произвели какое-то впечатление, хотя и добились положительного результата. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы», – заявил Слуцкий.