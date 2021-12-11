Леонид Слуцкий: «Рубин» не будет существенно усиливаться в ближайшее трансферное окно

«Рубин» будет делать ставку на имеющийся состав и не будет существенно усиливаться зимой. Об этом сообщил главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.

«У нас заняты все легионерские позиции. Селекция возможна только по русским игрокам и тем, кто не попадает под лимит. Я не думаю, что команда кардинальным образом изменится в межсезонье. Мы будем делать ставку на ту команду, которая есть сейчас», — отметил он.

Слуцкий подчеркнул, что особенно важно сохранить здоровье всех футболистов, потому что если кто-то один из основной обоймы получает травму, то это оборачивается для команды серьезными проблемами. Также наставник казанцев отдельно остановился на важности сборов, так как предсезонную подготовку с «Рубином» не смогли пройти некоторые игроки, среди которых Тальби и Дрейер.

Напомним, в последнем матче этого года «Рубин» уступил «Крыльям Советов» со счетом 2:0.