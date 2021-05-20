Леонид Слуцкий расхвалил Казань в эфире «Первого канала»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», в ходе которого сказал много лестных слов о столице Татарстана.

«Супер, топ вообще. Всех приглашаю в Казань, лучший город. Та же Москва, только без пробок. Идеальное место на планете, другими словами. Все то же самое, плюс еще исторический колорит, национальный, пробок нет, прекрасная погода, все супер, очень чисто. На майские праздники Казань была в топ-5, куда все туристические сайты рекомендовали поехать. Туристов было очень много», – рассказал Слуцкий в эфире шоу «Вечерний Ургант».



Наставник казанского клуба рассказал также о своих любимых местах в столице Татарстана.

«Кремлевская набережная. Я живу недалеко – прекрасная шикарная набережная, чтобы гулять, отдыхать. Я хожу в театры, причем там очень широкий диапазон театров. Кремль шикарный. Там есть улица Баумана, такое подобие Арбата, пешеходная шикарная улица. Очень многогранный город», – признался Слуцкий.

«Если ты увидишь, как там выглядит кукольный театр! Я хотел взять чужого ребенка и сказать: "Мы вместе сюда идем". Мой-то взрослый», – рассказал Слуцкий, обращаясь к ведущему шоу Ивану Урганту.

Напомним, что в понедельник, 17 мая, Слуцкий в Москве с размахом отметил свой 50-летний юбилей, который случился у тренера еще 4 мая, во время проведения чемпионата России по футболу.



