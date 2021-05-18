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Ру Тат
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18 мая 2021  10:31

Леонид Слуцкий с размахом отметил 50-летний юбилей в Москве

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, которому 4 мая исполнилось 50 лет, накануне, 17 мая, с размахом отметил свой юбилей в московском заведении Soho Country Club.

Гостями праздника стали футболисты казанского клуба, а также друзья и коллеги главного тренера «Рубина». Среди приглашенных были замечены главные тренеры клубов РПЛ Сергей Семак («Зенит») и Виктор Гончаренко («Краснодар»), экс-футболист, а ныне блогер Евгений Савин, братья Березуцкие, гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев, глава футбольного агентства Pro Sport Management Герман Ткаченко, нападающий «Зенита» Артем Дзюба и многие другие известные фигуры российского футбола и футбольные журналисты.

Ведущими вечера были Екатерина Варнава и Александр Гудков, который был одет в форму «Рубина», но часть вечера почему-то провел, надев футболку «Крыльев Советов».

Гостей развлекали стендап-комик Ваня Усович, певцы Леонид Агутин, джазовая исполнительница Теона Контридзе,  а также группа «Руки вверх».
 

Одной из кульминаций вечера стала презентация нового клипа от Rubin-TV «Старые песни для главного», в котором снялись футболисты и главный тренер казанского клуба.
 

 

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