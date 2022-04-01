Леонид Слуцкий после поражения «Химкам»: Готов жить 300 лет и вечно тренировать «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча против «Химок» (2:3), прокомментировав седьмое поражение казанской команды в восьми последних матчах. По словам наставника, сложно комментировать матчи, которые проигрываются.

«Если первый тайм с минимумом моментов, то во втором тайме фейерверк голов, событий, включая заключительный стандарт, который, к сожалению, сложился не в нашу пользу. Мне сложно комментировать матчи, которые проигрываются. Мы вели в счете и сравняли, пытались атаковать, проявлять характер, но, к сожалению, проиграли. Мне сложно сейчас оценивать качество без отрыва от эмоциональной составляющей», – цитирует Леонида Слуцкого корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, главный тренер казанцев прокомментировал состояние газона, восстановление Абильдгора и Ин Бома, а также «вечный» контракт с «Рубином».

«Что касается газона, то состояние хорошее. Для этого времени года, наверное это лучший газон за много лет. По Абильдгору и Ин Бому ничего сказать не могу. Ждите официальной информации. Готов ли я работать в «Рубине» вечно? Готов жить 300 лет, как дуб, и вечно тренировать «Рубин», – подытожил Слуцкий.

Напомним, в матче 23-го тура РПЛ «Рубин» уступил дома «Химкам», ведя по ходу матча и пропустив два гола за две минуты.