«Рубин» уступил дома «Химкам», ведя по ходу матча и пропустив два гола за две минуты

«Рубин» на своем поле уступил «Химкам» со счетом 2:3 в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

По сравнению с предыдущим матчем против ЦСКА, в стартовом составе казанцев произошло три изменения: вместо Сильвие Бегича, Александра Ломовицкого и Хвичи Кварацхелии на поле появились Егор Тесленко, Александр Зуев и Марат Апшацев.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче принял лишь один иностранец, тунисский защитник Монтассар Тальби, а с капитанской повязкой на поле команду вывел Илья Самошников. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили пять легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич и Хвича Кварацхелия.

В свою очередь, полузащитники Оливер Абильдгор и Хван Ин Бом пропустили игру из-за повреждений, а белорусский форвард Виталий Лисакович не играл из-за дисквалификации.

Первая половина игры прошла при полном равенстве обеих команд. Однако, ни те, ни другие опасных моментов не создали.

В самом начале второй 45-минутки команды обменялись опасными моментами в исполнении Ильи Кухарчука и Константина Кучаева, но голкиперы Юрий Дюпин и Илья Лантратов были на высоте. Однако, на 56-й минуте вратарь «Химок» не спас. После передачи Александра Зуева отличился Герман Онугха. Для 25-летнего нападающего «Рубина» этот гол стал вторым в сезоне.

Уже спустя четыре минуты Денис Глушаков оказался самым расторопным во вратарской Дюпина и сравнял счет в матче. А еще через две минуты экс-полузащитник «Рубина» Илья Кухарчук и вовсе вывел химчан вперед.

В оставшиеся полчаса матча казанцы устроили штурм ворот Лантратова, и давление подопечных Слуцкого в конечном случае принесло свои плоды. Капитан гостей Дмитрий Тихий забил в свои ворота и установил, казалось бы, итоговый счет матча. Однако, уже в компенсированное время Захар Волков принес победу «Химкам». Итоговый счет – 2:3.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги в Казани. 9 апреля казанцы на домашнем поле сыграют против «Краснодара». Начало игры – в 16:30 по московскому времени.

Напомним, после 23 туров нынешнего сезона Чемпионата России «Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

«Рубин» Казань - «Химки» Московская область 2:3 (0:0, 2:3)

Состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников – Кучаев, Мусаев, Апшацев (Кузнецов, 67) – Бакаев (Игнатьев, 78), Зуев (Фаттахов, 89), Онугха