Леонид Слуцкий о травме Кварацхелии: «Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Крыльями Советов» (5:0) поделился мнением об игре команды, а также прокомментировал повреждения Хвичи Кварацхелии и Ильи Самошникова.

По словам наставника казанцев, несмотря на крупный счет, этой победе не стоит придавать слишком большого значения. «Понравилось, что мы смогли сохранить рисунок. Понятно, что когда игроки выходят на 65-й минуте при таком комфортном счете, при 4:0, это делать несколько легче, чем когда равный счет. На мой взгляд, не стоит эту игру переоценивать. Это сборы, каждый соперник решает свои задачи, подходит в разном состоянии», — цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Кроме того, Слуцкий отметил и автора хет-трика Андерса Дрейера, заметив, что яркая игра датчанина уже не является новостью. «Когда человек с такой высокой результативностью, здесь сложно еще что-то большее требовать. Он и в сезоне является лучшим бомбардиром и человеком с самой высокой статистикой. То, что он оказывается в голевых эпизодах и может их исполнить, не новость», — пояснил он.

Помимо этого, главный тренер прокомментировал повреждения Хвичи Кварацхелии и Ильи Самошникова, из-за которых оба были вынуждены завершить игру досрочно.

«У Самошникова перенапряжение группы приводящих мышц. Он еще перед игрой это говорил. Все-таки он очень много пропустил, и мы форсируем его подготовку. Эта замена в профилактических целях была», — пояснил специалист.

И добавил: «Что касается Кварацхелии, то его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы, которые перманентный. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду. Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте».

Победа над самарским клубом со счетом 5:0 стала для «Рубина» первой на тренировочных сборах. До этого подопечные Слуцкого четыре раза подряд сыграли вничью.

Третий заключительный сбор казанцев продлится до 24 февраля. В ходе него у клуба запланированы еще три контрольных матча против «Динамо», ЦСКА и казахстанского «Тобола». Первую официальную игру после зимнего перерыва казанцы проведут 28 февраля в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Казанский клуб с 22 очками в 18 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона–2021/2022.