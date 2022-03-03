Леонид Слуцкий: «Не знаю, оправдал себя трансфер Лисаковича или нет»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу (2:1) казанцев над волгоградским «Ротором» и оценил действиях новичков клуба — форварда Лисаковича и полузащитника Кучаева.

«Не знаю оправдал себя трансфер Лисаковича или нет, но мы уверены в футболистах, который приобретаем. Кто-то сразу может ярко себя проявить, кто-то постепенно. Я считаю, что Лисакович и Кучаев сыграли первые два матча на очень высоком уровне», - приводит слова специалиста корреспондент «Татар-информа».

Также наставник «Рубина» рассказал, почему так тяжело далась победа его команде над аутсайдером ФНЛ. По словам Слуцкого, казанцам не хватает запаса мастерства.

«Настоящая кубковая игра — бескомпромиссная, с большим числом единоборств, с открытом забралом. Очень рад, что смогли переломить ход неудачно складывающегося матча. Пропустили достаточно быстрый гол со стандарта и какого-то тотального гипер доминирования у нас сегодня не было. И соперник навязал борьбы, и сказался режим матчей через два дня на третий. Нельзя сказать, что выиграли на классе, пришлось приложить максимум усилий.

У «Ротора» хорошая команда, у них многие игроки выступали в Премьер-Лиге в прошлом сезоне или совсем недавно. Мы такая команда, когда выступаем на максимуме, может составить конкуренцию любому клубу, но у нас нет такого запаса мастерства», - заявил Слуцкий.

Также он подтвердил, что центральный защитник Бегич на данный момент выигрывает конкуренцию у Уремовича и объяснил причины отсутствия полузащитника Дрейера в сегодняшней игре.

«Дрейер был заменен из-за микроповреждения в матче с «Зенитом». Поэтому, мы решили ему дать паузу, чтобы он сыграл против «Ахмата», - сказал Слуцкий.

Казанский «Рубин» сегодня обыграл (2:1) волгоградский «Ротор» и вышел в четвертьфинал Кубка России. Следующий матч «Рубин» проведет 7 марта против грозненского «Ахмата» на выезде в матче очередного тура РПЛ.