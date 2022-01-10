Леонид Куравлев с пневмонией госпитализирован в Коммунарку

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев с пневмонией попал в ковидную больницу в Коммунарке. Тесты на коронавирус при этом у него отрицательные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына актера Василия.

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на Covid отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — рассказал сын актера.

В Коммунарке в свою очередь сообщили, что Куравлев попал в больницу еще 5 января. Артист находится в четвертой реанимации, его состояние остается тяжелым в течение нескольких дней, уточнили в медучреждении.

Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В общей сложности снялся в 228 фильмах и сериалах, среди которых — «Золотой теленок» Михаила Швейцера (1968 год, играл Шуру Балаганова), «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая (1973 год, играл вора Жоржа Милославского) и «Афоня» Георгия Данелии (1975 год, исполнил главную роль — сантехника Афанасия Борщова).

Заслуженный артист РСФСР (1965), народный артист РСФСР (1977). Кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Знак Почета», а также негосударственного ордена Святого Александра Невского «За труды и Отечество».

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