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Ру Тат
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Культура
10 января 2022  18:52

Актриса Елена Проклова попала в реанимацию

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Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова госпитализирована после инсульта. Она находится в одной из московских клиник в состоянии средней степени тяжести, сообщают «Известия».

Как рассказал источник издания, актриса попала в реанимацию с головокружением и повышенным давлением. По результатам обследования стало известно, что она перенесла инсульт.

Артистке 68 лет, в кино она дебютировала в 1965 году. За это время Проклова снялась в 41 фильме, прославившись ролями в «Мимино», «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Поздняя любовь», «Снежная королева» и других картинах.

#актриса #госпитализация #инсульт
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