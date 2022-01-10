Актриса Елена Проклова попала в реанимацию

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова госпитализирована после инсульта. Она находится в одной из московских клиник в состоянии средней степени тяжести, сообщают «Известия».

Как рассказал источник издания, актриса попала в реанимацию с головокружением и повышенным давлением. По результатам обследования стало известно, что она перенесла инсульт.

Артистке 68 лет, в кино она дебютировала в 1965 году. За это время Проклова снялась в 41 фильме, прославившись ролями в «Мимино», «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Поздняя любовь», «Снежная королева» и других картинах.