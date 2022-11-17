Лениногорцы отправили гуманитарный груз для бойцов батальонов «Алга» и «Тимер»

Из Лениногорска отправилась третья партия гуманитарной помощи для бойцов батальонов «Алга» и «Тимер». Вещи и продукты собирали добровольцы, волонтеры и все неравнодушные горожане, пишет газета «Лениногорские вести».

В грузовиках — теплые вещи, продукты питания, письма со словами поддержки и любви от родных и близких, школьников и воспитанников детских садов.

По словам Альбины Зариповой, организатора, руководителя и координатора сообщества «Шьем для наших. Лениногорск», сейчас число подписчиков телеграм-канала «Лениногорск – Фронту!» достигло почти 2 тыс. человек.

«Это люди самого разного возраста, социального положения, национальности, места работы — но их всех объединят одно: огромное желание помочь землякам и приблизить возвращение отцов, мужей, сыновей, братьев, родных и близких домой, в семьи!» — говорит она.

Сбор гуманитарного груза проходил по трем адресам. Первый — швейная мастерская Альбины Зариповой, остальные — магазины электротоваров, директором которых является Артем Сарбаев, председатель общества «Содружество пограничников».

Он ведет активную работу по оказанию помощи землякам, всегда на связи с командирами батальонов «Алга» и «Тимер», в курсе всего того, что на данный момент необходимо бойцам для успешного выполнения боевых задач.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из Набережных Челнов в Лисичанск направилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.