Из Челнов в Лисичанск направилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью

Из Набережных Челнов отправилась очередная партия шефской помощи. Гуманитарный груз на сумму 6,7 млн рублей распределили по трем автомобилям – по 20 тонн каждый. Фото и видео опубликованы в телеграм-канале мэрии Автограда.

Мэр Наиль Магдеев присутствовал на церемонии и в первую очередь пообщался с водителями.

«Богоугодное дело делаете. Там люди в очень сложной ситуации. Поэтому ваша помощь очень нужна. Там работают наши ребята, один из них Рустам Гатин. Они готовят в сутки до 5 тыс. порций горячей еды. Готовят на улице. Делают это по велению сердца. Поехали и оказывают помощь. Вас там очень ждут», — обратился он к ним.

«Значит, довезем, все будет хорошо», — ответил один из водителей.

В автомобили погрузили муку, сахар, одноразовую посуду и все то, что необходимо для организации горячего питания. Большая часть продовольствия оплачена за счет города.

«Многие наши коллеги, работники исполкома сделали все, чтобы оперативно сформировать колонну. Нас поддержали ряд предприятий крупного и среднего бизнеса», — сказал мэр.

Ранее Магдеев подробно рассказал о гуманитарной миссии в Лисичанске, выплатах мобилизованным воинам и мерах поддержки для членов их семей, о чем сообщал «Татар-информ».