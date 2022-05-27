Ленин и лось найдут прописку в ЗЯБе: Промзону в Челнах отдают под застройку жилья

Власти Набережных Челнов вынесли на общественные слушания проект застройки территории завода ячеистых бетонов (ЗЯБ). Инвестор предлагает построить жилой микрорайон на 200 тыс. квадратных метров, где будут жить 7 тыс. человек, однако проект даже не обсуждался с разработчиками генплана города. Как прошли слушания - в репортаже «Татар-информ».

Власти Набережных Челнов вынесли на общественные слушания проект застройки территории завода ячеистых бетонов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«ЗЯБ – уникальное место»

Слушания прошли в мэрии Набережных Челнов, в небольшом зале собралось около 40 человек. В повестке дня было 17 вопросов, однако пришедших интересовал лишь один – застройка территории старейшего завода в Челнах – ЗЯБа. Земля под разорившимся предприятием – лакомый кусок для застройщиков жилья, ведь это почти единственное оставшееся интересное место на реке Кама в черте города. Идея застройки этой промзоны, находящейся в черте города, витает в воздухе уже несколько лет, но лишь вчера вышла на уровень практического обсуждения.

План-проект представили генеральный директор «Адапт дизайн» Лилия Сабирова и главный архитектор проекта Татьяна Ганина.

«Я сама родом из Набережных Челнов. Очень приятно, что сегодня собрались неравнодушные жители», – начала Сабирова. Она сообщила, что на месте ЗЯБа вместо производственных корпусов планируется строительство жилья.

План-проект представили генеральный директор «Адапт дизайн» Лилия Сабирова и главный архитектор проекта Татьяна Ганина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Месторасположение завода ЗЯБ – уникальное место. Территория находится в районе, у которого есть своя история. Также она находится в геометрическом центре города, который связывает старую и новую часть Набережных Челнов. Она находится на основной оси города, где расположены значимые объекты», – сообщила докладчик.

По ее словам, перед архитекторами стояла задача интегрировать нынешнюю промзону в новом виде в структуру города.

«Мы считаем, что у нас получилось. Получилось найти баланс между пешеходными, социальными и зелеными пространствами», – отметила Сабирова.

Идея застройки этой промзоны, находящейся в черте города, витает в воздухе уже несколько лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Микрорайон для 7,4 тыс. человек

Проект предполагает освоение около 60 га, из них 51% пойдет под жилье, на 49% будет располагаться парковая зона и социальная инфраструктура. Под застройку планируется отдать 29,5 га – столько сейчас и занимает ЗЯБ.

Дома в микрорайоне будут расположены «сосредоточено». Всего планируется построить 200 тыс. квадратных метров жилья. Как ожидается, здесь будут жить 7,4 тыс. человек. Максимальная высота зданий составит 16 этажей, минимальная – 7. Всего согласно плану-проекту, этажность будет плавно понижаться к парку, который дойдет до реки Кама.

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«На основе первых мыслей о структуре микрорайона у нас родился эмоциональный концептуальный рабочий макет, где мы апробировали масштаб территории и векторы ее развития», – воодушевленно сообщила главный архитектор проекта Татьяна Ганина.

Она рассказала, что в основу плана были заложены существующие оси. Это проспекты Набережночелнинский и Чулман, железнодорожные пути. В плане проекта – два детских садика на 640 мест, школа на 1,5 тыс. участников, жилые дома, парк. Ганина отметила, что важным при разработке проекта было сохранить «выход к воде» для города.

Яблоневый сад станет парком

«Проект планировки территории предполагает освоение территории в девять очередей. Первая очередь начинается от железной дороги и включает в себя часть жилого квартала, садик и часть парка», – сказала Ганина.

«Мы сохраняем озеленение на территории, включая яблоневый сад и предлагаем обустроить в этом месте парк. Все это легло в основу пешеходного каркаса» Фото: chelny-biz.ru

Здесь планируется создать «зелёный каркас». «Мы сохраняем озеленение на территории, включая яблоневый сад и предлагаем обустроить в этом месте парк. Все это легло в основу пешеходного каркаса», – сказал архитектор.

По проекту намечены несколько бульваров. Один под условным названием «Восток-Запад» предполагает активную городскую жизнь. Он свяжет новую и старую части города. На первых этажах зданий расположатся магазины, кафе и рестораны. Другой бульвар планируется с более спокойным трафиком – рядом будут располагаться школа, детсад и культурно-досуговый центр, который может «стать домом для местных креативных сообществ».

Во дворы будет ограничен доступ личного транспорта. А для велосипедистов будет разработан собственный маршрут. «На нашей территории предусмотрен велосипедный путь, который будет связываться со сложившимся велосипедным трафиком, а также внутри микрорайона будет кольцевой локальный путь», - сказала она.

На территории будут созданы паркинги, часть из которых разместится в стилобате зданий. Всего запланировано 2,4 тыс. машиномест.

Для велосипедистов будет разработан собственный маршрут Фото: chelny-biz.ru

«Следующим этапом проектирования будет архитектура, как лицо, место»

После завершения презентации у участников заседания появилась масса вопросов. Первый задала дизайнер, представитель креативной индустрии Любовь Егорычева. По ее словам, ЗЯБ – это символ города, на его стройматериалах строился и сам город. «В данный момент у Челнов нет бренда города, и не обозначена никак локальная идентичность. Как в своем проекте планируете это сохранить? Планируете ли вы соучаствующее проектирование?» – спросила она.

На вопрос ответила главный архитектор проекта. «Мы пока занимались проектом планировки территории. Мы хотели интегрировать территорию в город. Сейчас чувствуется, что она не принадлежит городу. Следующим этапом проектирования будет архитектура, как лицо, место», - ответила Ганина.

Проект предполагает освоение около 60 га, из них 51% пойдет под жилье Фото: chelny-biz.ru

Генеральный директор компании «Каен», собственник территории Ильдар Шагитов тоже решил взять слово и ответить на вопрос девушки.

«Я бы хотел возразить. Нельзя говорить, что у Челнов нет бренда. Во-первых, КАМАЗ – это уже бренд. «КАМАЗ-Мастер» – это тоже бренд. У нас здесь, в парке есть памятник «Лось», кто бывал, все его прекрасно знают. Мы его тоже выкупили. Мы хотим его сохранить в плане вместе с парком. Стеллу тоже хотим сохранить, но немного ее видоизменить и привязать к названию микрорайона, чтобы это осталось в памяти и изменилось. Называть микрорайон ЗЯБ – некорректно. Хотелось бы, чтобы жители города приняли в этом (разработке названия территории – прим. Т-и) участие», – сказал он.

Он отметил, что разработка плана территории шла на протяжении года.

«Мы очень долго занимались этой территорией и столкнулись с проблемой. Люди приезжают, привозят детей в спорткомплекс, взрослым заняться нечем. Мы долго думали, как располагать дома и решили оставить яблоневый сад и креативное пространство. Мы много чего можем сделать, важно, чтобы люди это использовали. А что касается бренда, здесь есть лось, можем использовать. Он очень красивый. Еще мы купили памятник Ленину и тоже настаиваем, чтобы он там остался, потому что это – наша история. Его мы тоже должны будем придумать, как оставить и как его преподносить детям», – сказал он.

Творческая часть города, которая пришла на заседание, отметила, что хотела бы участвовать в разработке проекта, потому что «вы строите не для себя, а для нас» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проект вместе с людьми не разрабатывается»

Творческая часть города, которая пришла на заседание, отметила, что хотела бы участвовать в разработке проекта, потому что «вы строите не для себя, а для нас». «Мы сами не чуждые этому городу, мы много разговаривали с разными людьми и представителями города», – сказал Шагитов.

Руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов отметил, что есть регламент процедуры: сначала разрабатываются проекты, которые выносятся на публичные слушания. «Проект вместе с людьми не разрабатывается», – отметил он.

Заключительный вопрос касался парковки. «Я не понимаю, почему наши застройщики увлекаются дворами без парковок?», – спросил житель города.

«Мы для себя приняли решение: в центральной части запроектированы дома с парковкой в стилобате. К сожалению, наши люди купили автомобиль, а парковочное место воспринимают как данность, которую им должны обеспечить. Если мы говорим про Европу, про Америку, мы же любим на них ссылаться, ведь мы хотим жить, как они», – развивал свою мысль Шагитов.

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Однако Салахов попросил спикера говорить про Россию. Шагитов продолжил, что новая тенденция все же – покупка машины и машиноместа.

«Здесь [в микрорайоне] парковки вынесены в сторону. Они есть в достаточном количестве. Я, как отец двоих детей, считаю, что во дворе машин быть не должно. Двор - территория семьи», - заключил он.

«Одними “коробочками” тут жилье нельзя строить»

Негативно к представленному проекту отнесся гендиректор инженерного центра «Синергия» Ильдус Камалов, в прошлом депутат горсовета.

«Вы правильно сказали, что это своего рода сердце города, место, которое можно привести в порядок. Но кроме «коробочек» территория – сложный участок. Чуть левее, в сторону Камы очень глубокий ЗЯБовской карьер. Как вы планируете туда выйти? Ближе засыпан нероновский карьер, который имеет сложные экологические проблемы, потому что на глубине 3-4 метров под грунтами лежат отходы литейного производства - очень ядовитые отходы. Эта проблема требует специального изучения», – полагает он.

Негативно к представленному проекту отнесся Ильдус Камалов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, на уровне общественных слушаний этот вопрос нельзя решать.

«Я убежден, что городское руководство серьезно отнесется к этому месту, потому что одними “коробочками”, тут жилье нельзя строить. Я предлагаю отложить этот вопрос. Второй вопрос: насколько вообще архитектурно-планировочное предложение вписывается в разработанный на сегодня генеральный план города, который делает Дембич (Александр Дембич, профессор КГАСУ – прим. Т-и) со студентами?» - спросил он.

Камалов настаивал: если бы в Казани проводилась аналогичная застройка, то мэр города Ильсур Метшин объявил бы конкурс. «Они даже к благоустройству озера Кабан подключали 64 тыс. творческих организаций, и выбрали проект, который был разработан с китайцами. На этой территории раньше был завод с корпусами, а сейчас будет место для складирования изделий домостроения. Архитектуру я там не вижу», – заявил эксперт.

Эмоциональное выступление прокомментировал Шагитов. «Конкурс проводился собственниками территории, мы заказывали конкурс и проводили четыре выбора. В данном случае мы обсуждаем проект планировки территории, а не проекты самих зданий. Это будет следующий этап», – сообщил он.

Ильдар Шагитов: «Мы сами не чуждые этому городу, мы много разговаривали с разными людьми и представителями города» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ничего вредного не нашли за исключением залежей инертных материалов»

Разработкой территории генплана Набережных Челнов, действительно, занимается Александр Дембич. Однако он, по словам Шагитова, допускает строительство микрорайона.

«Сегодня мы говорим о развитии территории и как она будет выглядеть в состоянии генплана. Мы встречались с Александром Дембичем, который занимается разработкой генплана, и эту территорию обсуждали. Мы согласовывали транспортную развязку. Если мы говорим о территории, которая называется «Выход на Набережную», я не могу сказать, какие там были карьеры и что там лежит. Я не участник этих событий», – ответил он.

Шагитов добавил, что отдельным проектом заказывались экологические изыскания. «Будет проводиться еще ряд исследований, ничего вредного там не нашли за исключением залежей огромного количества инертных материалов, которые годами завозились», – заключил он.

Ильдар Шагитов сообщил, что начать строительство жилого комплекса планируется стартует в следующем году. «Это будет проект жилья комфорт и бизнес-класса. Я думаю, у нас получится 2-2,5 тыс. квартир», – сообщил он.

Исполнительный директор «Каен» Ильдар Гареев сообщил «Татар-информу», что сейчас разрабатывается финансовый план проекта. «На сегодняшний день для первой очереди строительства определены источники финансирования. Город, конечно, помогает», – сказал он.

Гареев отметил, что эта промзона и старым генпланом предусматривалась под застройку.

«Изначально здесь предусматривалась жилая застройка. Это было утверждено в последнем генеральном плане, который сегодня действует», – добавил он.

Александр Дембич возмутился самим фактом проведения слушаний Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Проект застройки слабо проработан»

К слову, глава проектной группы, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич возмутился самим фактом проведения слушаний.

«Во-первых, непонятно что это за обсуждение. Этот проект должен иметь официальный статус – «проект планировки территории» (ППТ), согласно действующему Градостроительному кодексу РФ. А значит, это должны быть публичные слушания, о проведении которых должно быть за месяц до дня проведение официальное оповещение в СМИ», - отметил он.

По его словам, официальные разработчики генплана должны были дать должны дать заключение на этот ППТ.

«Но мы об этом ничего не знаем, никто нас не извещал. Несколько месяцев назад я видел эскиз застройки, но он был очень слабо проработан и не соответствовал ни проектируемому генплану, не уровню ППТ и плохо отвечал градостроительной ситуации», – сказал он.

Эксперт добавил, что не сможет дать комментарий, но заявил, что проект «должен соответствовать задачам проектируемого генплана и всем требованиям Градостроительного кодекса».

«Из приглашения СМИ видно, что это законодательно предписанный акт, а не простое обсуждение. Его нельзя проводить без согласования с Генеральным планом. Прямо нарушение», - заключил он.

Напомним, что новый генеральный план, предусматривает перенос обанкротившихся предприятий из центра города и застройку освободившихся земель жильем. Дембич рассказывал «Татар-информу», что на территории завода «КамгэсЗЯБ» вполне могут появиться жилые дома в 4-9 этажей, социально-культурные объекты, и запланирован бульвар, который дойдет до самого берега Камы.

Завод ячеистых бетонов появился в Набережных Челнах в 1962 году Фото: chelny-biz.ru

Более половины зданий в Челнах построены на материалах ЗЯБа

Завод ячеистого бетона (ЗЯБ) появился в Набережных Челнах в 1962 году. Сначала предприятие выпускало железобетон, затем блоки из ячеистого бетона. Около 60% зданий в Набережных Челнах были построены из железобетона или газобетона ЗЯБ.

В 2000-ных директором завода стал Валерий Песков из Удмуртии. После футбольной карьеры – в Челнах он был игроком в местном клубе, он решил заняться производством. С 2003 по 2010 годы он возглавлял ЗЯБ. Провел масштабную модернизацию завода, однако кризис 2008-2009 годов подкосил предприятие. Компания задолжала банкам около 800 млн рублей. В феврале 2009 года руководство предприятия обратилось в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве. После банкротства Песков покинул и завод, и город.

До 2011 года власти на уровне республики искали выход из ситуации – занимались поиском инвестора. В результате спасение старейшего завода автограда было поручено компании «КамГЭСэнергострой» холдинговой компании «Ак Барс».

Компания была переименована в «КамгэсЗЯБ», расширила ассортимент, выпуская, в том числе товары для мощения улиц: тротуарную плитку, брусчатку, бордюрный камень. Через несколько лет проблемы в расчетах с кредиторами начались у самой группы «КамГЭСэнергострой», в результате они подали заявления в суд о несостоятельности. В 2020 году Арбитражный суд Татарстана признал компании банкротами.

Основные активы – 1,6 тыс. единиц имущества «КамгэсЗЯБа» за 419,6 млн рублей приобрела компания «Каен». Она была создана только в августе 2021 года – возможно под сам проект. Ведь, как и призналось на слушаниях руководство компании, проект разрабатывался примерно год.

По данным информационного ресурса «СПАРК», компанией владеет все тот же холдинг «Ак Барс». Предприятие занимается строительством жилых и нежилых зданий. Причем доли находятся в залоге у банка ДОМ.РФ.

Около 60% зданий в Набережных Челнах были построены из железобетона или газобетона ЗЯБ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Город там построится, все разрешительные документы будут получены»

Освоение территории бывшего завода «КамгэсЗЯБ» поможет развитию города, считает генеральный директор агентства недвижимости «Кама» Рисхат Сабирзянов.

«Город застраивается и развивается, поэтому при необходимости в некоторых местах засыпаются карьеры, чтобы построить там объекты. Я считаю, что город там построится, все разрешительные документы будут получены», – сказал он.

Он уточнил, что поменять назначение земли можно по воле города. «Например, участок мог быть индустриальным парком, а стал жилым участком. В любом случае, в России были случаи, когда производство выводили за территорию города и на этом месте строили другие объекты», – сказал Сабирзянов.

Он привел в пример жилой комплекс в центре Казани, построенный на месте оставшихся строений Арских казарм, который стал одним из наиболее ярких жилых комплексов. «В центре Казани поменяли назначение участка, что-то убрали, затем добавили, а теперь там самые дорогие земли. Так в центре города образовался микрорайон», – уточнил Сабирзянов.

Он считает, что на ЗЯБе не было вредного производства. «Он изготавливал стройматериалы. Надо понимать, что этот завод уже не может существовать. Во-первых, его нет. Во-вторых, там есть территория, которую надо осваивать», - заметил эксперт.