Ленара Музафарова опровергла информацию о выдаче QR-кода медотвода в МФЦ

Директор МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова опровергла информацию о том, что с 16 ноября в многофункциональных центрах будут выдавать QR-коды медотвода. Об этом она заявила журналистам на брифинге.

«Это недостоверная информация. Сейчас речь идет только о сертификатах для вакцинированных или переболевших», – сказала спикер, комментируя сообщения, появившиеся в Telegram-каналах.

Музафарова отметила, что методика предоставления медотводов через МФЦ в настоящее время вообще не обсуждается.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в многофункциональных центрах Татарстана появилась новая услуга по распечатке сертификатов с QR-кодом о вакцинации от Covid-19 без регистрации на портале госуслуг России.