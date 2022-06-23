Ленар Зарипов досрочно сложил полномочия депутата горсовета Челнов

На XV заседании горсовета в Набережных Челнах единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Ленара Зарипова, который накануне стал исполняющим обязанности руководителя исполкома Актанышского района Татарстана.

Мэр Автограда Наиль Магдеев подчеркнул, что от депутата поступило личное заявление.

«Линар Рафкатович назначен руководителем Актанышского района, пока эта должность звучит как исполняющий обязанности руководителя исполкома. Он должен пройти и избраться депутатом районного совета, есть определенные процедуры... Все мы прекрасно знаем нашего коллегу. Он проявил себя с положительной стороны. Вся его служебная деятельность прошла на наших глазах. Человек надёжный, ответственный, порядочный. С ним точно не забалуешь! Очень строгий, но в то же время добрый», — сказал градоначальник.

Зарипов родился в 1967 году в селе Кузякино Актанышского района, окончил Казанский энергетический университет, работал директором филиала «Сетевой компании», стал депутатом горсовета Набережных Челнов. Его кандидатуру актанышские депутаты поддержали единодушно. Теперь Ленар Зарипов будет исполнять обязанности главы исполкома района.