Глава Актанышского района Энгель Фаттахов ушел со своего поста

Фото: aktanysh.tatarstan.ru

На внеочередной сессии районного Совета глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов заявил об уходе с должности по собственному желанию. Депутаты приняли его отставку.

«Я проработал много и долго, вы и сами, наверное, устали от меня. Прошу удовлетворить мое заявление. Я был на своей должности 20 лет, с учетом времени, когда был заместителем, — 25 лет. Я спокойно хожу по улицам Актаныша — никто не скажет, что я кого-то оставил без внимания, кто бы ни обращался, равнодушным я не оставался. Даже если не мог помочь, равнодушным не был. Большое спасибо руководству республики за то, что дали возможность работать. Хотел бы и в будущем остаться здесь, в нашем районе, и работать дальше с этим коллективом», — сказал Фаттахов.

Энгель Фаттахов родился в 1961 году в селе Чишма Актанышского района. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1998–2012 годах — глава Актанышского района. В 2012 году был назначен министром образования и науки РТ, позднее — еще и заместителем Премьер-министра РТ. В 2017 году вернулся к должности главы Актанышского района.

Осенью 2021 года на общественном кладбище села Актаныш произошел случай вандализма — неизвестные спилили крест над могилой православного местного жителя. После того, как в 2022 году на том же кладбище крест на этой могиле оказался спилен вновь, Энгель Фаттахов взял ответственность на себя и объявил о намерении уйти в отставку.

В сессии приняли участие 46 депутатов районного Совета, отсутствовали два депутата. Один депутат проголосовал против, остальные поддержали отставку главы.

В заседании Актанышского районного Совета также принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. «Это событие республиканского масштаба. Было приятно слышать добрые слова, прозвучавшие в адрес Энгеля Наваповича. Было сказано о том, что министром он работал в сложное время. Кто бы ни пришел, этот район поставлен на хорошие рельсы — экономические, культурные, социальные», — подчеркнул глава татарстанского парламента.

Энгель Фаттахов отметил, что накануне, 21 июня, по решению главы исполкома района первым заместителем главы исполкома был назначен Ленар Зарипов. Зарипов родился в 1967 году в селе Кузякино Актанышского района, окончил Казанский энергетический университет, работал директором филиала «Сетевой компании», стал депутатом Горсовета Набережных Челнов. Его кандидатуру актанышские депутаты поддержали единодушно. Теперь Ленар Зарипов будет исполнять обязанности главы района.

Ленар Зарипов поблагодарил Энгеля Фаттахова за его работу. «Лидерские позиции района — это результат самоотверженного труда: Вашего, руководства района. Если эту ответственную работу Рустам Нургалиевич [Минниханов] теперь доверил мне, мне хочется выразить огромную благодарность за это. Спасибо за то, что проголосовали. Надеюсь на плодотворное сотрудничество в будущем», — обратился он к депутатам.

Фарид Мухаметшин положительно оценил действия депутатов, одобривших кандидата, предложенного Президентом Татарстана.

«Ленар Зарипов — выходец из Актанышского района. Мы вспомнили его отца — руководителя хозяйства, депутата Верховного Совета ТАССР. У нас есть уверенность, что сын пойдет по стопам родителя. Я присоединяюсь к поздравлениям, хотел бы высказать пожелание, чтобы в практически чисто татарском сельском районе сохранялись прежние отношения. Они сохраняют татарский язык, культуру, традиции. Сохранение села — это еще и сохранение культурного кода района», — заключил Фарид Мухаметшин.