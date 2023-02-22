Ленар Сафин: Некоторые иностранные вузы прекратили сотрудничество с КФУ

После начала специальной военной операции некоторые иностранные университеты прекратили сотрудничество с КФУ. Об этом сообщил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин на 41-м заседании Госсовета РТ.

«Соглашения, которые были подписаны с университетами разных стран, в том числе Евросоюза, в какой-то части приостановлены. Есть и те, кто прислал нам документы, что они прекращают с нами отношения. Мы к этому относимся философски», – сказал руководитель вуза.

По словам Сафина, казанский университет теперь ищет партнеров среди высших учебных заведений дружественных стран, в том числе Китая и Индии. «Поэтому выходим на соглашения с этими университетами. Думаю, будем двигаться в этом направлении», – подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КФУ откроет филиалы в Египте и Казахстане. Уже в этом году планируется начать прием студентов – около 300 человек для каждого филиала.