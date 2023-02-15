КФУ откроет филиалы в Египте и Казахстане

Казанский федеральный университет откроет филиалы в Египте и Казахстане. Уже в этом году планируется начать прием студентов – около 300 человек для каждого филиала. Об этом сообщил проректор КФУ Марат Сафиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Важным этапом международной экспансии является создание зарубежных филиалов. Мы планируем создать один в Каире, сейчас это очень быстро растущая территория, а другой – в Шымкенте», – рассказал спикер.

В этом проекте у университета уже есть бизнес-партнеры и заинтересованные инвесторы, подчеркнул Сафиуллин.

«То есть практически все инфраструктурные решения, как и в случае с Узбекистаном, обеспечиваются либо страной, либо бизнес-партнерами», – отметил он.

Проректор уточнил, что «вложения» Казанского университета будут в основном в виде предоставления методик и обеспечения преподавателями.

Первый зарубежный филиал КФУ открыл в Узбекистане в октябре 2022 года.