Елена Юхименко в Казани: «Старообрядчество в лице нынешних носителей открыто к контактам»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный исследователь старообрядчества в стране

Старообрядчество в лице нынешних его носителей открыто к контактам. У старообрядцев XXI века всегда можно проконсультироваться относительно того или иного образца древней книги, старинной иконы или предмета церковной утвари, чтобы получить аргументированный ответ или совет на уровне не хуже специалистов-музейщиков. В этом уверена ведущий специалист страны в области старообрядчества Елена Юхименко. Филолог и историк, главный научный сотрудник отдела рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея (Москва) «по личному движению души» посетила Казань, найдя сразу два повода в области профессионального интереса.

Первый – выставка «Хранители древней иконы» в Музее ИЗО РТ. С 9 марта она представила в трех ротациях 171 предмет, в том числе из частных собраний старообрядцев Казани. Второй повод – ознакомиться с экспозицией Музея старообрядчества Казани в окончательном ее виде (как эксперт столичная гостья консультировала этот музей на этапе его создания).

Елена Юхименко, отметим, доктор филологических наук, заслуженный работник культуры России и автор более 350 работ в области литературы, истории и культуры русского старообрядчества.

«Общество просвещается – старообрядчество предстает в своей значительной роли хранителей икон и древней книги»

Еще в 60-е годы ХХ века, напомнила специалист, совсем мало кто обладал религиозными знаниями, поэтому ученые, исследователи древнерусского искусства обращались за советом, помощью и разъяснениями именно к старообрядцам-знатокам. А теперь и сами старообрядцы идут на диалог с музейщиками, организуют совместно выставки и самостоятельные музейные проекты.

«Я видела анонсы выставки в вашем Музее ИЗО, и мне очень хотелось ее посмотреть как важный факт культуры, так как я стараюсь отслеживать старообрядческие выставки. Не так часто они бывают. То, что сейчас они появляются все чаще и в разных городах, свидетельствует о том, что наше общество просвещается и старообрядчество предстает в своей значительной роли хранителей икон, хранителей древней книги, поэтому это всегда интересно и важно. К тому же в Музее ИЗО собрана коллекция икон местной общины, что тоже важно для более объемного представления о старообрядческой культуре. И для меня лично это важно», – отметила Юхименко.

Коллекция старообрядческих икон в Музее ИЗО РТ на временном хранении находится уже более 30 лет – в 1992 году община решила, что так для реликвий будет безопаснее, больше шансов сохраниться в веках. В течение этих десятилетий специалисты-музейщики не только изучали ее, но и в сравнении смогли понять, «прочитать» иконы из собственного фонда.

Как отметила хранитель фонда древнерусского искусства Музея ИЗО РТ Вера Немтинова, в 1972 году из Национального музея РТ (современное название) в Музей изобразительных искусств была передана часть икон, которые составили основу иконографической коллекции – 66 образов. Изначально же в музее они оказались в 1936 году, когда на пике советского богоборчества изымались из храмов церковные реликвии. Старообрядцы-поморцы, однако, за последующие годы сумели самостоятельно собрать еще одну коллекцию. 74 иконы из моленной на Павлюхина (которой уже не существует) они и передали Музею ИЗО на временное хранение в 1992 году.

«Выставка демонстрирует труд поморцев по сохранению наследия. Благодаря той коллекции, которую мы экспонировали в этом совместном со старообрядцами проекте, у нас сложилась такая выставка-проповедь», – подчеркнула Немтинова.

Самое важное и удивительное, со своей стороны обратила внимание Юхименко, что Музей ИЗО РТ смог продемонстрировать, что сохранились действительно древние предметы.

«В храмы синодальной церкви вы пойдете, вы там такой редкости и древности не найдете. А здесь Богоматерь Умиление XV века, ранняя Казанская икона Божией Матери (последней четверти XVI века – прим. Т-и) – это свидетельство глубинных корней и уважения к этим памятникам. А если мы еще прибавим то, что мы знаем о старообрядцах: сколько они претерпели гонений, страданий, но сохранили эти памятники, рискуя, можно сказать, своей жизнью, благополучием, то тем более это значимо», – акцентировала московский эксперт.

Водяные знаки древней книги и современная печать

Елена Юхименко, хранитель фонда древнерусского искусства Музея ИЗО РТ продемонстрировала также небольшую старинную рукописную книжицу иконописный подлинник с просьбой помочь в ее атрибуции. Казанские специалисты по водяным знакам на страницах пришли к выводу, что книга-справочник, построенная по календарному принципу памяти святых и праздников православной церкви, датируется первой половиной XVIII века, а даже конкретно 1736 годом – «временем, когда старообрядческая община в Казани набрала силу». Старообрядческая, согласилась Елена Юхименко, однако на первый взгляд, по ее мнению, это все же более поздняя вещь – конца XVIII – начала XIX века.

Визитом Елены Юхименко в Музей ИЗО РТ выставка «Хранители древней иконы» завершилась, однако специалисты будут продолжать изучать коллекцию старообрядческой общины на новом оборудовании, в том числе с помощью инфракрасной камеры. Музею гостья преподнесла в дар книгу «От Аввакума до Агафьи» об иконах поповского и беспоповского согласий, соловецком письме и т.д.

«На подходе к большим историческим разгадкам»

С Музеем старообрядчества Казани Елена Юхименко знакома давно – именно за помощью к ней обращались его создатели на этапе формирования экспозиций. Состоявшийся, действующий музей главный научный сотрудник отдела рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея посетила с особым вниманием.

Книга «Триодь постная» 1650 года, святцы семейства рода Лисициных, литые иконы, характерные именно для старообрядчества, дубовая клиросная тумба и т.д. Экспозиция представлена и рассказывает посетителям поэтапно по разделам от момента принятия христианства Русью от Византии до старообрядчества в XXI веке.

«Мы показываем, и людям очень нравится – это все такое родное, настоящее», – рассказал московскому эксперту хранитель фондов Музея истории старообрядчества Казани Роман Царевский, намекнув в блиц-экскурсии на следы и сгоревшей библиотеки Ивана Грозного, и похищенной в 1904 году чудотворной явленной Казанской иконы Божией Матери.

«Все очень логично, интересно. Посетители много чего могут познать. Просто образец музея, мне кажется, нигде такого нет. Подвижник Роман (Царевский – прим. Т-и) на подходе к большим историческим разгадкам. Подобные музеи, о старообрядчестве, есть на Рогожском и на Преображенском кладбищах в Москве, в Риге при рижско-гребенщиковской общине, в Самаре при поморской общине небольшой музей, в Ростове… Этой экспозицией я очень впечатлена. Именно тем, что она организована тематически. Потому что во многих музеях просто выставлено все, что есть. Это тоже, конечно, хорошо как старт к дальнейшему. А здесь материал уже осмыслен, представлен профессионально, видно и дизайн – интересный музей хорошего уровня, который смело можно включать в туристические объекты», – заключила Юхименко.

Она не исключила возможности в будущем совместных выставочных проектов, задействующих экспонаты Музея истории старообрядчества Казани и Государственного исторического музея в Москве. Например, специалиста, как и большинство посетителей Музея старообрядчества Казани, заинтересовало, откуда в экспозиции старинные книги. Роман Царевский пояснил, но лишь в общих словах – всех секретов старообрядцы до конца все же не раскрывают.

«Но музей приносит большую пользу: оказывается, многие казанцы сами ничего не знают о старообрядчестве в нашем городе и о старообрядчестве вообще», – подытожил отец Роман (Донцов), настоятель Кафедрального собора на улице Старой (Старообрядческой), в подвале которого расположен Музей старообрядчества Казани.