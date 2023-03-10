«Икона — своеобразное письмо из прошлого»: Музей ИЗО представил реликвии старообрядчества

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Большой деревянный храмовый крест-распятие с ангелом-хранителем, расписанный темперой и сусальным золотом, датируется XIX веком, принадлежит старообрядческой общине старопоморского согласия и впервые экспонируется в Музее ИЗО РТ. Рядом одна из самых древних реликвий иконописи на казанской земле — образ «Рождество Богородицы» конца XV — начала XVI века, созданный еще до Раскола, но сохраненный именно старообрядцами. Он также экспонируемая впервые. Эти и другие раритеты иконописи смогут теперь увидеть посетители ГМИИ Татарстана, где в интерьерах основной постоянной экспозиции образцов древнерусской живописи, преимущественно из храмов Свияжска, открылась выставка «Хранители древней иконы».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Размещенные в витринах лики, написанные в соответствии с дораскольной традицией и переданные старообрядцами старопоморского согласия на хранение в музей в 1992 году, равновелики с теми памятниками, которыми обладает и демонстрирует в первых своих залах Музей ИЗО РТ, подчеркнула на вернисаже хранитель фонда древнерусского искусства Вера Немтинова.

«Эти иконы являются иконописными подлинниками нашей земли. Это очень важно нам, тем людям, кто хранит и изучает древнерусскую живопись. Они являются своего рода таинниками (хранителями тайн, тайнослужителями — прим. Т-и), которые открывают эти двери, становятся понятными нам всем. Это те немногие памятники, которые сохранились до наших дней в храмах нашей Казанской (Татарстанской), Свияжской епархии», — пояснила исследователь.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Когда видим старообрядческую икону, чувствуем, что она написана по канонам, по молитве очень древней церкви. Если мы возьмем икону „Спас Вседержитель“, то увидим некоторые элементы иконографии самого древнего времени — XII века. Это яркая особенность старообрядческого письма. Отоо всех, кто изучает коллекцию, огромное спасибо тем людям, которые это сохранили и принесли в наш музей. Община заново собрала коллекцию после 1936 года, и я была поражена, когда читала списки, сколько людей жертвовали церкви, сколько родов передавали свои реликвии — потрясающе, что люди так относились к церкви и насколько трепетно были к ней привязаны. Для меня как для хранителя икон важна эта память и в то же время важно передать людям, которые приходят в музей, эти знания и чутье иконы. Когда икона написана по канонам, с соблюдением всех церковных правил, она живая», — добавила Немтинова.

Художественное наследие казанских старообрядцев, подчеркивают музейщики, малоизвестное явление русской культуры. Выставка посвящена покровителям русского воинства, в том числе на ней представлены образы Спаса Нерукотворного, Архангела Михаила, Георгия Победоносца и Димитрия Солунского. Наряду с иконами здесь можно осмотреть коллекцию поморского литья, которую собирал на протяжении нескольких десятилетий заведующий отделом древнерусского искусства Музея ИЗО РТ Яков Вайсфельд.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Коллекция старообрядческих икон в Музее ИЗО РТ на временном хранении находится уже более 30 лет, и она является мощным стимулом для изучения собственной коллекции музея. На протяжении этих 30 лет происходило постоянное, планомерное изучение путем выявления аналогий, сличения икон нашими сотрудниками Верой Немтиновой, Яковом Вайсфельдом. Сегодняшняя выставка — это действительно яркое событие, и запланированы несколько ее этапов, когда мы будем еще дважды обновлять эту выставку. Тем самым мы дадим возможность нашим зрителям, нашим гостям и всем тем, кто привержен этой великолепной древнерусской живописи, древнерусской иконе, стать причастными к этому явлению нашей жизни. Конечно же, это память о тех немногих сохранившихся памятниках, которые создавались, были представлены в наших храмах. Многие из церквей уже, к сожалению, разрушены, но память о них сегодня оживает в наших залах. Благодарим вас и за то, что эта коллекция находится у нас и дает нам возможность соприкасаться с этим искусством, изучать его. Низкий поклон», — обратилась заместитель по научно-исследовательской работе Музея ИЗО РТ Дина Хисамова к представителям старообрядцев Казани.

Состав экспонатов выставки «Хранители древней иконы» будет обновлен к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и ко дню памяти великомученика Георгия Победоносца (6 мая). Ротация экспонатов не коснется крупных икон второго зала, их можно будет наблюдать в течение всего графика работы выставки «Хранители древней иконы», до 11 июня. В том числе в апреле выставку дополнят коллекции книг из собрания старопоморской общины и из отдела редких рукописей и книг библиотеки Казанского федерального университета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казанское старообрядчество имеет свою древнюю историю. Нам мало известно о казанских старообрядцах XVII — первой половины XVIII века. Известный краевед Николай Яковлевич Агафонов в своих научных трудах упомянул рассказ купца Сухорукова, что после подавления мятежа Пугачева в Казани сообщество старообрядцев выросло и их влияние на жизнь в городе увеличилось. Этому поспособствовал величайший манифест, изданный императрицей Екатериной Великой 4 декабря 1762 года, который даровал гражданские права и свободы старообрядцам. На выставке представлены иконы казанской старообрядческой общины старопоморского согласия, собранные долгими поколениями прихожан и чудом сохранившиеся в трагические времена и лихолетье нашей родины», — отметил наставник старопоморской старообрядческой общины отец Александр Хрычев.

Он выразил признательность Министерству культуры Татарстана и Музея ИЗО РТ «за возможность показать древнерусское искусство и священные сокровища казанского старообрядчества», а также напомнил, что выставка «Хранители древней иконы» открывается и будет проходить в дни Великого поста — «святые иконы призовут нас всех к совершению духовного и молитвенного подвига, христианскому милосердию и человеколюбию».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Музей, открывая выставки икон, сам начинает нести собой функцию церкви, заметил протоиерей Русской православной старообрядческой церкви отец Геннадий Четвергов, настоятель храма Казанской иконы Богородицы.

«Для сердец многих пришедших это будет открытие, духовное обогащение. Конечно, гораздо богаче, что и говорить, икона смотрится на своем родном месте — в храме. Но мы очень благодарны Министерству культуры, музею за то, что вы сохраняли эти иконы. До 1972 года мы по своей немощи хранили эти иконы в недостойных местах и неподобающим образом. Тогда Министерство культуры к нам обратилось и помогло нам сохранить остатки уцелевших икон. Затем они были снова переданы в церковь, за что я очень благодарен, некоторые иконы были даже отреставрированы. Сейчас так стремительно меняются времена, что даже не знаешь, что будет завтра. Икона — это своеобразное письмо из прошлого. Кто внимательно смотрит на икону, может понимать, читать и слышать эти письма, хоть немного получать от них одухотворение. Это очень ценно и важно для сегодняшнего человека, потому что мы обеднели духовно, а у музея в данном случае некая функция церкви — вы несете частичку духовности. Успехов в дальнейшем, чтобы вы эту функцию несли, не теряли и помогали людям», — пожелал священник.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иконы, переданные на хранение Музею ИЗО РТ, не требовали многих технологических усилий для их сохранения. На это обратила внимание хранитель фондов древнерусского искусства Вера Немтинова. По ее словам, их достойное состояние обеспечила технологическая особенность написания именно старообрядческих икон: они писались по всем канонам не только живописным, но и технологическим. Сама доска редко подвергалась воздействию времени, поскольку была ровной, а потому меньше подвергались деформации со временем и красочные слои.

«Еще очень интересный момент мы обнаружили с нашими реставраторами во время изучения икон из коллекции старопоморской общины. Они очень необычно для нас сохранены — многие древние иконы врезаны в еще более древнюю доску. Их срезали с паволокой или же срезали с тонной доской и включали в новую основу со шпонкой, чтобы они не двигались. У нас таких несколько, это уникальные иконы XVI-XVII веков. Это иконы, по которым мы можем представить время до Раскола. Это очень ценно, потому что они, возможно, были написаны на нашей земле», — акцентировала Немтинова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Некоторые иконы в преддверии выставки всё же были отреставрированы, некоторым (из фондов Музея ИЗО РТ) потребовался, по словам Немтиновой, полный цикл реставрации. Подготовительную работу в течение трех лет проводили реставраторы Рустем Садыков и Ольга Айзатуллина. Представителям старообрядческих общин Казани Музей ИЗО РТ вручил каталоги своей коллекции икон, среди которых есть и те, что до 1936 года принадлежали верующим, а потом были изъяты советской властью как историко-художественные ценности.

Выставка «Хранители древней иконы» в главном здании Музея ИЗО Татарстана будет работать до 11 июня. В день открытия одним из первых ее посетителей стал Валерий Сорокин — генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим» и коллекционер, открывший частный Музей Казанской иконы.