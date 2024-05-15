Лектории и мастер-классы по стеклодувному делу ждут гостей «Ночи музеев» в Свияжске

18 мая Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» присоединится к ежегодным акциям «Ночь музеев» и «День музеев», в этом году даты совпали. Мероприятия в свияжских музеях будут посвящены темам: «Из поколения в поколение. Семейные реликвии» и «Музеи, образование и научные исследования».

«В связи с неустойчивой погодой в этом году программа ограничится мероприятиями внутри музейных помещений, а ночная программа выйдет в социальных сетях музея», — рассказала начальник пресс-службы музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Юлия Нуреева.

На мастер-классе по каллиграфии участники будут учиться создавать тугру — свой персональный именной знак, написанный арабской вязью.

Ольгинский приют трудолюбия откроет свои двери по случаю музейного праздника, в нём пройдет лекторий, на котором можно будет узнать о новых научных открытиях и исследованиях, вход свободный.

Лекция Елены Карташевой подготовлена на основе исследования архивных документов, текста «Истории Емельяна Пугачева», местных легенд и преданий — свидетельств народной памяти. В исследовании были выявлены ранее не известные факты о Свияжске периода пугачевской войны: как в городе готовились к нашествию Пугачева; кто был свияжским воеводой; что происходило в селах и городах Свияжской провинции в тот драматический момент; как посетил Свияжск Гавриил Державин; где потом искали пугачевские клады и многое другое.

Об особенностях появления, организации, устройства, функционирования и развития Ольгинских приютов на примере Свияжского расскажет Наталья Архиреева — ученый секретарь музея.

В музее истории Свияжска вновь пройдёт акция «Из Свияжска с любовью», где посетители смогут подписать открытку из специального тиража, а хранители расскажут увлекательные истории о фондовых предметах.

Специально к этому празднику сотрудниками подготовлен мастер-класс «Лошадка из кожи» по мотивам игрушки 16 века, её может сделать каждый желающий во время мероприятия.

В «Доме стекла» в этот день пройдет серия показательных мастер-классов по стеклодувному делу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что выставка шамаилей откроется в Свияжске в дни KazanForum-2024.