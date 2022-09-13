«Лекарство стоит 15 тысяч, мы не платим ни копейки»: почему татарстанцы выбирают соцпакет

Меньше месяца осталось у татарстанцев с федеральной льготой для выбора между социальным пакетом и ежемесячной выплатой в 1011 рублей. В Казанской поликлинике №10 сегодня собрались пациенты и их родственники, которые убедились в том, что лечение и лекарства, которые им предоставляют бесплатно по соцпакету, гораздо дороже и важнее, небольшой компенсации.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Муж Юлии Никитиной инвалид второй группы, страдает рассеянным склерозом с 2010 года.

«Одно время было улучшение самочувствия, отказались от препаратов, но потом заболевание прогрессировало. Сейчас сидим на дорогостоящем препарате Инфибета, который получаем в нашей специализированной аптеке. Мы не отказываемся от него потому, что это жизненно важный препарат», – отметила женщина.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Лекарство семья получает без задержек, точно в срок. О том, сколько стоит препарат, Юлия даже не задумывалась, по некоторой информации, более 15 тысяч рублей за месячный курс. Актуальная цена из интернета на это лекарство составляет 32 тысячи рублей за упаковку.

«Надо доверять врачам, сдавать как можно больше анализов, обследоваться со всех сторон. Стоит прислушиваться к специалистам и получать те препараты, которые они назначают, поддерживающая терапия немаловажна», – отметила женщина.

Лилия Закирова с мужем тоже не отказывалась от социального пакета. У ее супруга тяжелое хроническое поражение почек. Ему необходимо три раза в неделю проходить гемодиализ, одна такая процедура стоит восемь тысяч рублей. Но для ее супруга все процедуры бесплатные.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Ни в коем случае мы от соцпакета не отказываемся. Каждый год соглашаемся на это лечение. А это дорогостоящая и пожизненная терапия», – отметила Лилия.

К тому же, лекарства выходили бы семье еще на семь тысяч рублей.

«Сами мы бы не смогли это покрыть», – признается женщина.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Благодаря соцпакету Закировы сначала получают рецепт в своей поликлинике, а потом раз в месяц приходят в аптеку и забирают необходимые лекарства бесплатно.

Заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №10 Казани Светлана Фаткуллина напомнила, что вернуться к соцпакету можно только один раз в год до 1 октября. В противном случае, если человек серьезно заболеет среди года – бесплатных лекарств не будет. Если льготник не отказывался от лекарств, ничего делать не нужно, соглашение продлевается заочно.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Чаще всего люди, которые заболевают и приходят за выпиской льготных лекарств и получают отказ, узнают, что они отказались от соцпакета еще, например, в 2006-2007 году и забыли про это, и думали, что все будет хорошо. Это самое распространенное заблуждение», – отметила врач.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, как застраховать свое здоровье за государственный счет и не зависеть от аптек и их цен благодаря социальному пакету.