«Соцпакет на лекарства – страхование здоровья»: врачи РТ напомнили о правильном выборе

Социальный пакет с бесплатными лекарствами или тысяча рублей на руки: у льготников осталось меньше двух недель, чтобы сделать выбор. Как не зависеть от аптек и их цен, сэкономить деньги и застраховать свое здоровье за государственный счет на круглом столе в Министерстве здравоохранения РТ рассказали ведущие врачи Татарстана.

Фото: © Михаил Зазаров / «Татар-информ»

Социальный пакет – это возможность льготным категориям жителей страны получить лекарства и медицинские изделия любой стоимости бесплатно. Ее предоставляет государство.

На 1 августа 2022 года 316 тысяч жителей Татарстана имеют право на соцпакет. Ежегодно каждый льготник стоит перед выбором – соцпакет или денежная компенсация вместо него. На сегодня она составляет 1011 рублей.

Право на социальный пакет имею федеральные льготники – участники, инвалиды войн и боевых действий, инвалиды всех групп, в том числе и дети, участники блокады Ленинграда.

Главный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева заметила сегодня, что 90% таких льготников имеют инвалидность.

«Выбирая компенсацию, в течение года с октября по октябрь, льготник будет получать эту сумму. При этом он будет абсолютно лишен возможности в случае необходимости получать дорогостоящие препараты за счет бюджета», – объяснила Диана Абдулганиева.

Если человек попадет в больницу, конечно, все лекарства для него будут бесплатными. Но, выписавшись, он пойдет в аптеку и будет покупать их за свой счет.

Сердечники нуждаются в длительном приеме лекарств

Главный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким подчеркнула, что, например, болезни сердца и сосудов не заканчиваются выпиской из стационара. Они требуют продолжения терапии – пациенты вынуждены долго пить лекарства.

Фото: © Михаил Зазаров / «Татар-информ»

Стоит напомнить, что кардиологические проблемы в структуре смертности населения занимают сегодня первое место. Гипертонией страдает каждый второй, а она, в свою очередь, ведет к необратимым проблемам со здоровьем – инсультам и инфарктам.

«Если у человека есть какое-либо хроническое заболевание, он является федеральным льготником. Для него очень важно сохранить возможность реализовать право на бесплатное лекарственное обеспечение. На случай, если потребуется, например, поддержка сердечно-сосудистой системы», – отметила Зульфия Ким.

Если произошла сердечно-сосудистая катастрофа, то в клинике пациента прооперируют и поставят на ноги, но инсульты и инфаркты не лечатся, как ОРВИ. Они требуют длительного и планомерного лечения. Пациенты после выписки вынуждены пить препараты длительными курсами, иногда пожизненно. При отказе от лекарства – состояние пациента будет ухудшаться. Риск вновь столкнуться с инсультом и инфарктом возрастает в разы.

«После тяжелой болезни, которая привела к инвалидности пациента, стандартное лечение включает минимум три препарата, в большинстве случаев это пять и шесть препаратов. Даже если не говорить о дорогостоящих лекарствах. Средняя стоимость, например, 300 рублей, мы умножаем ее на пять, сумма уже превышает тысячу рублей», – заметила Ким.

Кардиолог добавила, что пациентам может потребоваться и дополнительная терапия. Например, кардиологические препараты, которые имеют уникальную формулу, и не имеют заменителей, стоят от трех до пяти тысяч рублей за месячный курс.

«Онкопрепараты не витаминки, просто так в аптеке не найдешь»

Главный онколог Минздрава республики Эдуард Нагуманов заметил, что те, кто имеет онкодиагноз, практически не отказываются от соцпакета. Отказников всего 36%. Они понимают, что лечение из болезни неподъемно дорогое.

Фото: © Михаил Зазаров / «Татар-информ»

«Онкологическое заболевание – грозное. В большинстве своем с непредсказуемым исходом. Комплекс мероприятий, который принимается на начальном этапе, позволяет излечить эту болезнь. Но это не конечный этап работы с пациентом. Практически все пациенты у нас находятся на диспансерном наблюдении, их в республике более 111 тысяч человек», – рассказал врач.

Сумма лечения одного онкопациента в год вместе со стоимостью лекарств может достигать 10 миллионов рублей. Особенность рака еще и в том, что после, казалось бы, излечения, опухоль может начать расти снова.

«Пациент выписан с третьей клинической группой, то есть с излечением. И через два года или десять лет он возвращается с лимфостатическими процессами, которые требуют возобновления лечения, агрессивного и комплексного, в том числе лучевой и радиотерапии. Лекарства в этом случае могут стоить уже миллионы рублей. Если человек монетизировал льготу, он не будет иметь возможности в полной мере использовать блага государства, которые ему даны», – рассказал доктор.

Нагуманов добавил, что препараты, которые применяют в лечении онкологических процессов, не витаминки, просто так их в аптеке не купишь.

Для детей-диабетиков отсутствие инсулина – мучительная смерть

Диабетиков татарстанские врачи призвали не отказываться от соцпакета. Главный детский эндокринолог Минздрава РТ Мария Шайдуллина отметила, что количество таких больных неуклонно растет. Сегодня в республике с сахарным диабетом живут более полутора тысяч детей и подростков.

Фото: © Михаил Зазаров / «Татар-информ»

«Для детей, без преувеличения, отсутствие препарата равносильно неминуемой достаточно быстрой смерти», – заметила доктор.

А диабетикам нужен не только инсулин, который они вводят несколько раз в день, но и глюкометры, и тест-полоски, и обслуживание помп. Соцпакет все это покрывает.

Доступность препаратов гарантирована

Отказаться от соцпакета можно всего один раз в год. Изменить свой выбор раньше следующего года не получится. То есть если у льготника случатся серьезные проблемы со здоровьем в течение этого года, то получить бесплатные лекарства он не сможет, придется покупать их самому.

Главный терапевт республики Диана Абдулганиева добавила, что инвалидам, которые чаще всего и являются льготиками, требуется далеко не один препарата. Врачи не могут спрогнозировать сегодня, как будет меняться стоимость препаратов в следующем году. Сами лекарства могут и не дорожать, но растет стоимость их транспортировки.

Фото: © Михаил Зазаров / «Татар-информ»

«Мы должны упомянуть и о доступности препаратов. Если мы говорим о государственных закупках, то необходимым перечнем препаратов пациенты будут обеспечены. Будут ли эти лекарства представлены в частной аптечной сети, никто гарантировать не может», – добавила кардиолог Зульфия Ким.

Эдуард Нагуманов призвал льготников, которые в прошлом году выбрали деньги вместо соцпакета, за оставшиеся две недели до 1 октября, обратиться в Пенсионный фонд и отказаться от денежной компенсации. Татарстанцам, которые до этого выбирали лекарства, ничего делать не нужно, их выбор продлевается автоматически.

«Люди, которые остаются в программе социальных услуг, по сути страхуют свое здоровье. Ведь никто не застрахован от того, что пациент с сахарным диабетом или с артериальной гипертензией может во время диспансеризации обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Оно потребует совсем других вложений в компенсацию этого состояния на амбулаторном этапе. Это как страховка автомобиля: никто не спрашивает, когда мы покупаем ОСАГО. Мы идем и платим эту сумму. Поэтому, сохранение возможности, данной государством, это страховка своего здоровья», – подытожила Диана Абдулганиева.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»