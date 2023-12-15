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Лейла Фазлеева: «В России изменят закон для поддержки участников СВО и их близких»
В настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о внесении изменений в статью 68 ФЗ «Об образовании». Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» на тему «Забота о своих»: меры поддержки детей участников СВО рассказала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
«В этом году во всей Российской Федерации были установлены права на первоочередное поступление в вузы отдельной категории – для детей участников СВО и для самих участников. В Татарстане 191 человек воспользовался этой квотой для поступления в вузы и сейчас обучается. На федеральном уровне рассматривается вопрос об установлении квоты и для среднего профессионального образования. В Татарстане дети участников СВО уже переводятся с платной основы на бюджет», – сказала она.
Ответы на возникающие вопросы о поддержке участников СВО и их семей, вы можете получить в чат-боте «Забота о СВОих Татарстан».
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