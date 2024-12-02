«Постичь ее секрет хотят все»: представлен сборник открыток с рецептами татарской кухни

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева представила сборник открыток «Сабантуй.Рецепты». Презентация состоялась на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это издание подтверждает интерес к кухне. Секрет татарской кухни хотят постичь все. Она очень лаконичная, но яркая. Она сытная, но хочется, чтобы ее было больше. Татарская кухня загадочна, в ней есть таинство души народа», — рассказала журналистам вице-премьер РТ.

Изданный сборник открыток стал итогом работы, начало которой было положено еще на прошлогоднем Сабантуе. Тогда был объявлен сбор рецептов. В электронной и бумажной форме было принято около 200 заявок, из них 123 попали в финальный отбор. В результате в сборник попало 54 рецепта: варианты губадии, мясного пирога, конской колбасы, элеша, эчпочмака и других «представителей» национальной кухни. Заместитель Премьер-министра республики выступила составителем сборника.

«Блюда не повторяются с точки зрения содержимого. Отбиралось [блюдо] с изюминкой, спецификой, с точки зрения полноты рецептуры в том числе. Наиболее самобытные», — отметила Фазлеева.

Изначально сборник рецептов задумывался «книгой на люверсах», но в процессе идея упростилась до открыток. Иллюстрации и фотографии к сборнику подготовили студенты Школы креативных индустрий при Казанском художественном училище им. Н. Фешина. Отдельные блюда для снимков были приготовлены студентами Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова.

Кроме русско-татарского издания было подготовлено издание на английском и арабском языках. Как отметила Лейла Фазлеева в беседе с корреспондентом «Татар-информа», не последнюю роль в этом мог сыграть прошедший Саммит БРИКС. Тренд на арабские издания татарских книг поддержал и Сталик Ханкишиев. В октябре писатель-кулинар упомянул, что готовит арабоязычный тираж своей новой книги «Земля, душа и еда татар». Тем не менее у идеи перевода есть конкретный автор.

«Это идея принадлежит одной из участниц. Она сказала, что в Казань приезжает много гостей, говорящих на арабском и английском. Появилась необходимость такого перевода», — рассказала журналистам Лейла Фазлеева.

Сборник открыток «Сабантуй.Рецепты» подготовлен при участии Правительства Татарстана, Министерства культуры РТ, Фонда поддержки и развития культуры при Раисе РТ и Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ.