Лейла Фазлеева предложила создать волонтерский корпус ЗАГСа

ЗАГСу Татарстана необходимо появление профильных волонтеров. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном дню работников ЗАГС, заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Очень многое в вашей работе не видно, поэтому об этом нужно больше говорить. Для этого нам необходимы волонтеры ЗАГСа. Как мы их создадим, пока не знаю, нужно реализовать те идеи, которые есть в головах студентов, которые учатся на профильных направлениях», – сказала она.

Она поздравила собравшихся на мероприятии работников муниципальных ЗАГСов и подчеркнула важность их работы.